أمم أفريقيا 2019.. بعد قرار المغرب مصر تتأهب

المناطق - وكالات

أعلن وزير الرياضة المصري، أشرف صبحي، مساء الأربعاء، أن بلاده ستدرس التقدم بطلب لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 في كرة القدم بعد قرار المغرب عدم القيام بذلك، بعدما كانت القاهرة قد استبعدت الترشح سابقا.

وقال صبحي في تصريحات لقناة “أون سبورت” المصرية إنه تواصل مع رئيس الاتحاد المحلي هاني أبو ريدة “بشأن تنظيم مصر لكأس الأمم الأفريقية، ونتشرف بإقامة البطولة في مصر”.

وأضاف “تم التواصل مع رئيس اتحاد الكرة من أجل دراسة فكرة تنظيم أمم أفريقيا بعد قرار دولة المغرب الشقيقة بعدم التقدم، وكنا نحترم رغبة الأشقاء في ذلك”.

وكان مسؤولون في الاتحاد المصري قد أكدوا في أعقاب سحب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الشهر الماضي تنظيم البطولة من الكاميرون، عدم نيتهم الترشح للاستضافة ودعم أي بلد عربي يقوم بذلك.

إلا أن المغرب أكد، الأربعاء، عبر وزير الشباب والرياضة، رشيد الطالبي العلمي، أنه لن يتقدم للاستضافة، على رغم أن التقارير الصحفية في الفترة الماضية كانت ترجح أنه يكون من أبرز المرشحين لتنظيم البطولة.

وقال الطالبي العلمي لـ”فرانس برس”: “لم تكن للمغرب نية تقديم ترشيحه لاحتضان كأس أمم أفريقيا 2019، ولن يقدم ترشيحه”.