برواتب تنافسية.. مصرف الراجحي يعلن وظائف لحملة البكالوريوس بالتخصصات التقنية والإدارية

أعلن مصرف الراجحي عن توفر (12) وظيفة شاغرة بمسمى (مدير مشروع) في مقر الشركة بالرياض لإدارة ومتابعة المشاريع التقنية المخصصة لخدمة عملاء البنك والمستخدمين حسب المعايير المتبعة على النحو التالي:
الشروط والمتطلبات:
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (رجال فقط).
– حاصل على درجة البكالوريوس في أي من التخصصات الإدارية أو التقنية ذات الصلة.
– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في إدارة المشاريع التقنية.
– معرفة جيدة في نظم تقنية المعلومات الحديثة والبيئة المصرفية في المملكة.
– مهارات إدارية وتنظيمية في إدارة الوقت وترتيب الأولويات.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وقراءة وكتابة.
مميزات العمل في مصرف الراجحي:
– رواتب تنافسية.
– تأمين طبي للموظف والمعالين شرعاً.
– بدل سكن وبدل نقل.
– مكافأة راتب أساسي لشهر رمضان.
– المشاركة في أرباح صندوق الموظفين.
– قروض وسلف للموظفين وفق أنظمة البنك.
– علاوات سنوية.
– إجازة سنوية (30 يوماً) مدفوعة الأجر.
– برامج تدريبية مكثفة ومتخصصة محليا وخارجيا.
وأشار إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال التسجيل وتعبئة الطلب على الرابط التالي.
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