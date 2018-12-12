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الملتقى الإعلامي ينظم ندوة ” التطوع .. عمل إنساني وطموح وطني “

الملتقى الإعلامي ينظم ندوة ” التطوع .. عمل إنساني وطموح وطني “
http://almnatiq.net/?p=668024
المناطق - تبوك

نظم الملتقى الإعلامي بمنطقة تبوك بالتعاون مع الجمعية الخيرية للعمل التطوعي مساء أمس الأربعاء ندوة تحت عنوان ” التطوع .. عمل إنساني وطموح وطني ” وذلك بمقر مركز ومعرض أمانة تبوك . شارك في الندوة عضو المنظمة الدولية للجهود التطوعية أسامة آل زعير وقائد فريق تطوعي تبوك عيد الذكري . وأدار الندوة الإعلامي عطاالله العمراني والذي بدأها بالحديث عن أهمية العمل التطوعي ، والرؤية الوطنية 3020 والتي تحفز على نشر العمل التطوعي بمختلف المجالات ، ثم تحدث المشارك الأول آل زعير عن عدة محاور من أهمها مفهوم التطوع وأنواعه ، وذكر نماذجا و صورا متعددة للتطوع ، مؤكدا على فوائد الأعمال التطوعية للفرد والمجتمع ، وعدد آل زعير أركان التطوع و منطلقات ومجالات التطوع ، عقب ذلك تحدث عن التطوع ومرتكزاته في رؤية الوطن 2030 وما تطمح له ومن أهمها تحقيق الهدف الأسمى بالوصول ل مليون متطوع و متطوعة ، عقب ذلك تحدث المشارك الثاني عيد الذكري عن نماذج ووقائع من الميدان في مجال العمل التطوعي والتي تجلت فيها أهم صور الأعمال التطوعية التي تبرز أهمية التكافل بين أفراد المجتمع ، مؤكدا أن مجتمعنا ولله الحمد يتصف بالتكافل ودعم العمل التطوعي بكافة صوره وأشكاله التي تبعث البهجة والسرور في كل عمل يقدمه المتطوعون في نفوس الأفراد والأسر التي تحتاج المساعدة في مختلف الجوانب الحياتية ، وفي نهاية الندوة قام أمين عام الملتقى الإعلامي بمنطقة تبوك فائز التمامي بتكريم المشاركين في الندوة ، ثم ألتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة .

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