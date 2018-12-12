أمير حائل يرعى فعاليات مهرجان وسم للرحلات البرية

حائل - المناطق

رعى صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل مساء اليوم حفل انطلاق فعاليات مهرجان وسم للرحلات البرية الذي يقام في نسخته الأولى بقصر المعالي كابيتال وبتنظيم من شركة تكوين وبترخيص من الهيئة العامة للترفيه ويستمر لمدة أربعة أيام .

واطلع الأمير عبدالعزيز بن سعد على محتويات اجنحة المعرض التي تزيد عن (55) جناحا متخصصة بالرحلات وتجهيزها وكذلك بالبيئة والحفاظ عليها .

كما زار سموه معرض الفنون التشكيلية ومعرض الصور الفوتوغرافية بالإضافة إلى عروض السيارات الكلاسيكية وعروض الخيول الأصيلة .

اثر ذلك كرم أمير منطقة حائل رعاة المهرجان والجهات المساهمة بنجاحه .

ثم قدمت الفنون الشعبية عدد من الألوان الشعبية التي تفاعل معها الجميع .

حضر الحفل صاحب السموالملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل ونائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة حائل عبدالله العديم وعدد من المسئولين .