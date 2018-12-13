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الأرصاد:سحب ممطرة على المرتفعات الجنوبية والشمالية..وغبار على نجران والرياض

الأرصاد:سحب ممطرة على المرتفعات الجنوبية والشمالية..وغبار على نجران والرياض
http://almnatiq.net/?p=668032
المناطق- واس

وقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – تكوّن السحب الرعدية الممطرة تصحب برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، الطائف والسواحل الجنوبية للبحر الأحمر وكذلك على مناطق المدينة المنورة ، القصيم، حائل، و حفر الباطن.
في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية خلال النهار على منطقة نجران و الأجزاء الغربية والجنوبية من منطقة الرياض، كذلك على الأجزاء الشرقية للمرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، ولا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل و الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية وشمال وشرق وأجزاء من وسط المملكة .
وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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