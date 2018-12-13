احدث الأخبار

“ريم ونورة وسارة ” و” عبدالعزيز وسعود وفيصل” أكثر الأسماء تفضيلا لمن قاموا بتغيير اسمائهم
أبرز المواد
 محافظ الخرج يستقبل مدير إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض..
منطقة الرياض
 الهلال الأحمر يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة تبوك لدعم البحوث العلمية وتطوير الكوادر البشرية
منطقة تبوك
 “شمعون” يضرب شركة خدمات نفط إيطالية
أبرز المواد
 4 قتلى وإصابة 43 جريح بحادث تحطم قطار في تركيا
أبرز المواد
 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يشيد بجهود أمانة منطقة القصيم
منطقة القصيم
 قريبا ..توثيق الجلسات القضائية بالصوت والصورة.. والمرأة ستحصل على نفقتها دون دعوى
أبرز المواد
 شاهد بالفيديو .. حراج على شياه قطرية بمليونين ونصف..
أبرز المواد
 الأمير سلطان بن سلمان يطلق النسخة السابعة من ملتقى ألوان السعودية
أبرز المواد
 الأرصاد:سحب ممطرة على المرتفعات الجنوبية والشمالية..وغبار على نجران والرياض
أبرز المواد
 أمير حائل يرعى فعاليات مهرجان وسم للرحلات البرية
منطقة حائل
 الملتقى الإعلامي ينظم ندوة ” التطوع .. عمل إنساني وطموح وطني “
منطقة تبوك
“ريم ونورة وسارة ” و” عبدالعزيز وسعود وفيصل” أكثر الأسماء تفضيلا لمن قاموا بتغيير اسمائهم

“ريم ونورة وسارة ” و” عبدالعزيز وسعود وفيصل” أكثر الأسماء تفضيلا لمن قاموا بتغيير اسمائهم

أبرز المواد
محافظ الخرج يستقبل مدير إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض..

محافظ الخرج يستقبل مدير إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض..

منطقة الرياض
الهلال الأحمر يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة تبوك لدعم البحوث العلمية وتطوير الكوادر البشرية

الهلال الأحمر يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة تبوك لدعم البحوث العلمية وتطوير الكوادر البشرية

منطقة تبوك
“شمعون” يضرب شركة خدمات نفط إيطالية

“شمعون” يضرب شركة خدمات نفط إيطالية

أبرز المواد

شاهد بالفيديو .. حراج على شياه قطرية بمليونين ونصف..

http://almnatiq.net/?p=668043
المناطق _ الرياض

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يرصد فيه بيع شاه في قطر بأكثر من 2 مليون ريال قطري، في مزاد.

وأبان مقطع الفيديو في مزاد بيع 3 من الشياه حيث بلغ ثمن الأولى مليون وأربعمائة ألف ريال، وبيع الشاه الثاني بستمائة ألف ريال قطري، وبيع الثالث بنصف مليون ريال قطري.

وتفاعل نشطاء على مقطع الفيديو، حيث سخروا من الـ 3 الشياه التي وصلت لأسعار خيالية، حيث قال “الوهيبي” عليها ضمان وفاتوره.
وعلق “نايف” قائلاً: “حسيت انها الخرفان ذي تطير ماجبت المبلغ ذا” ، بينما تفاعل “ناصر الرويلي قائلاً: عندي شعور ان بعض المزادات المبالغ فيها مثل ذي وراها خفاية مثل غسل الاموال.

روابط ذات صلة

“ريم ونورة وسارة ” و” عبدالعزيز وسعود وفيصل” أكثر الأسماء تفضيلا لمن قاموا بتغيير اسمائهم

“ريم ونورة وسارة ” و” عبدالعزيز وسعود وفيصل” أكثر الأسماء تفضيلا لمن قاموا بتغيير اسمائهم
“شمعون” يضرب شركة خدمات نفط إيطالية

“شمعون” يضرب شركة خدمات نفط إيطالية
4 قتلى وإصابة 43 جريح بحادث تحطم قطار في تركيا

4 قتلى وإصابة 43 جريح بحادث تحطم قطار في تركيا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*