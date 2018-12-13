شاهد بالفيديو .. حراج على شياه قطرية بمليونين ونصف..

المناطق _ الرياض

تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يرصد فيه بيع شاه في قطر بأكثر من 2 مليون ريال قطري، في مزاد.

وأبان مقطع الفيديو في مزاد بيع 3 من الشياه حيث بلغ ثمن الأولى مليون وأربعمائة ألف ريال، وبيع الشاه الثاني بستمائة ألف ريال قطري، وبيع الثالث بنصف مليون ريال قطري.

وتفاعل نشطاء على مقطع الفيديو، حيث سخروا من الـ 3 الشياه التي وصلت لأسعار خيالية، حيث قال “الوهيبي” عليها ضمان وفاتوره.

وعلق “نايف” قائلاً: “حسيت انها الخرفان ذي تطير ماجبت المبلغ ذا” ، بينما تفاعل “ناصر الرويلي قائلاً: عندي شعور ان بعض المزادات المبالغ فيها مثل ذي وراها خفاية مثل غسل الاموال.