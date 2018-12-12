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برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يشيد بجهود أمانة منطقة القصيم

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برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يشيد بجهود أمانة منطقة القصيم

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يشيد بجهود أمانة منطقة القصيم
http://almnatiq.net/?p=668050
المناطق - بريدة

التقى أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي بالممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتور فراس غرايبة يوم أمس الأربعاء بمقر البرنامج بمدينة الرياض، بمشاركة الوفد المختص في إدارة المرصد الحضري بأمانة منطقة القصيم،  وفي بداية اللقاء رحب الممثل المقيم للأمم المتحدة بهذه الزيارة وعبر عن شكره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس المرصد الحضري لمدن القصيم ولسعادة أمين منطقة القصيم على الجهود المبذولة والتي كان لها بالغ الأثر في المستوى المتميز الذي اتسمت به أعمال المرصد الحضري ومخرجاته والتي مثلت نقلة نوعية كبرى لتطوير نظم الإدارة الحضرية بمدن المنطقة.
وتسلم أمين منطقة القصيم م.محمد بن مبارك المجلي وثيقة الشكر من البرنامج والمقدمة للمرصد الحضري لمدن منطقة القصيم ، مثمناً أهمية هذه اللقاءات والتقدير الذي يعد دفعة للمرصد الحضري لمدن القصيم لتقديم مزيد من الجهد في دفع عجلة التنمية بالمنطقة.

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