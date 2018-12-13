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4 قتلى وإصابة 43 جريح بحادث تحطم قطار في تركيا

4 قتلى وإصابة 43 جريح بحادث تحطم قطار في تركيا
http://almnatiq.net/?p=668055
المناطق _ الرياض
قالت وسائل إعلامية تركية، الخميس، إن قطارا سريعا اصطدم بجسر في العاصمة أنقرة، مخلفا مقتل أشخاص وإصابة عدد كبير.

وذكر حاكم انقره أن الحادث خلف 4 قتلى و43 جريحا بحسب المعلومات الأولية.

وأوضح التلفزيون التركي أن الحادث، الذي وقع في منطقة ينيماهال الحضرية في حدود الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم، خلف خسائر مادية جسيمة.

وقالت قناة (سي.إن.إن) ترك إن القطار اصطدم بجسر مما أدى إلى انقلاب عربتين.

وأظهرت لقطات تلفزيونية عمال إنقاذ في موقع الحادث، حيث حوصرت العربتان أسفل حطام جسر.

ويعمل حاليا عما الانقاذ على انتشال الركاب من العربات المحاصرة أسفل حطام الجسر المعدنية.

وكان القطار متجها من العاصمة انقره إلى إقليم قونية بوسط تركيا.

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