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“شمعون” يضرب شركة خدمات نفط إيطالية

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“شمعون” يضرب شركة خدمات نفط إيطالية

“شمعون” يضرب شركة خدمات نفط إيطالية
http://almnatiq.net/?p=668060
المناطق _ الرياض
قالت شركة سايبم الإيطالية للخدمات النفطية، إن عملية اختراق عطلت أكثر من 300 من أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالشركة استخدمت نسخة من فيروس “شمعون”، وهو تطور يربط الواقعة بهجوم كبير وقع عام 2012 على شركة أرامكو السعودية.

وقالت الشركة في بيان يوم الأربعاء “أصاب الهجوم الإلكتروني خوادم بالشرق الأوسط والهند وأبردين وإيطاليا، لكن بشكل محدود باستخدام نسخة من فيروس شمعون”.

واستخدم فيروس شمعون في بعض أعنف الهجمات الإلكترونية في التاريخ بدءا من عام 2012 حين عطل عشرات الآلاف من أجهزة الكمبيوتر في أرامكو السعودية، وشركة راس غاز بالشرق الأوسط وهما هجومان قال باحثون إنهما نفذا لحساب إيران.

وقال ماورو بياسيري رئيس قسم الابتكار بالشركة لرويترز، إن الهجوم عطل ما بين 300 و400 خادم وما يصل إلى 100 جهاز كمبيوتر شخصي من جملة نحو أربعة آلاف جهاز بشركة سايبم.

وذكر بياسيري، أن الشركة لا تعلم بالجهة التي تقف وراء الهجوم.

ويعتقد باحثون أمنيون على نطاق واسع، أن أشخاصا يعملون لحساب الحكومة الإيرانية يقفون وراء هجمات فيروس شمعون السابقة وهو ما تنفيه طهران بشدة. ولم يتسن الوصول لمسؤولين في إيران للتعليق.

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