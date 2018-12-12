محافظ الخرج يستقبل مدير إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض..

المناطق - أشرف العصيمي

استقبل محافظ الخرج الأستاذ مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبة بالمحافظة مدير إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض العميد علي بن محمد آل غضيف وقائد دوريات الأمن بالخرج العقيد فياض سعود المطرفي.

وفي بداية الإستقبال رحب المحافظ بالزيارة مثمناً لأهداف هذه الزيارة وهي الوقوف على الواقع والبحث عن مصلحة العمل الأمني.

كما جرى التناقش فيما تقوم به الأجهزة الأمنية من جهود وتطوير ادائها في سبيل الارتقاء بالعمل الأمني .

وأشار المحافظ لأهمية دعم دوريات الأمن بالمحافظة بالاحتياج اللازم الذي يحقق تطلعات ولاة الامر ويحقق مصالح المواطنين وراحتهم .

هذا وقد أكد العميد على أن عنايتهم بدعم المحافظة بماتحتاج شاكرا حسن الإستقبال .