قرقاش: جهود السعودية لضمان الاستقرار في البحر الأحمر ملهمة

المناطق _ الرياض

أكد الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية بدولة الإمارات، أن الجهود السعودية لضمان الاستقرار والتعاون في منطقة البحر الأحمر، ملهمة.

وأضاف عبر حسابه في “تويتر”: المبادرة في حد ذاتها نجاح دبلوماسي لدول المنطقة تقوده الرياض بجهد وحِرَفية، هذا التطور الواعد يعزز السلام والازدهار في المنطقة.

وكان قد عُقد في الرياض يوم أمس اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والإفريقية المشاطئة للبحر الأحمر وخليج عدن “ارسقا”.

وأعلن وزير الخارجية عادل الجبير، أنه تم الاتفاق على أهمية تأسيس هذا الكيان؛ في خطوة ستسهم في تعزيز الأمن والاستقرار والتنمية والاستثمار في هذه المنطقة.