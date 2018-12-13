هذه مواصفات سيارات الفريق السعودي المشارك في فورميلا الدرعية

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ستشارك السعودية بفريق وطني لسباقات السيارات في النسخة الأولى من بطولة Jaguar I-PACE eTROPHY ضمن فعاليات بطولة “إيه بي بي فورميلا إي” التي تقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط، وذلك في الدرعية التاريخية في الفترة من 13 إلى 15 ديسمبر الجاري.

وكان الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية قد أعلن في وقت سابق تأسيس الفريق المكون من الثنائي بندر العيسائي وأحمد بن خنين؛ ليشارك في الفعالية الكبرى، كما أزاح الستار عن اختياره سيارة الفريق من طراز Jaguar I-Pace ذات الدفع الرباعي، التي تعمل بمحركات كهربائية، تولد طاقة بقوة 400 حصان، وبعزم 700 نيوتن/ متر، ومجهزة بجميع مواصفات الاتحاد الدولي للسيارات للأمن والسلامة، وبنظام تعليق ومكابح رياضية، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وتفصيلاً، تتمتع السيارة بمواصفات هائلة؛ إذ تعتبر أول سيارة كهربائية من إنتاج مصانع “جاكوار” البريطانية. وتمتلك السيارة تصميمًا مستوحى من سيارة جاكوار C-X75 الخارقة التي ظهرت في فيلم جيمس بوند (سبيكتر)؛ إذ تجمع السيارة بين الشكل السلس لسيارات (الكوبيه) مع غطاء محرك منخفض، وسقف انسيابي، وزجاج خلفي مقوس. كما أنها تحمل هوية مستلهمة من شقيقتها جاكوار F-Pace.

وبحسب ما ذكره موقع “عرب جي تي” المختص بأخبار السيارات وإمكانياتها، فإن السيارة تعتمد على بطارية ليثيوم ايون متطورة، تتكون من 432 خلية بقدرة 90 كيلوات، ويصل مداها إلى 480 كم. ويمكن إعادة شحن البطارية من صفر إلى 80 % في 40 دقيقة فقط باستخدام شاحن التيار المباشر السريع (100 كيلووات).

وتعمل هذه السيارة الكهربائية بالاعتماد على محركين، قوتهما معًا 400 حصان و 700 نيوتن/ متر من عزم الدوران. كما تعتمد على نظام دفع رباعي للعجلات من 0 إلى 100 كم/ س في 4.8 ثانية فقط.