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هيئة الغذاء والدواء لزم شركات السجائر بتغليف علب منتجاتها بالأبيض

هيئة الغذاء والدواء لزم شركات السجائر بتغليف علب منتجاتها بالأبيض
http://almnatiq.net/?p=668083
المناطق _ الرياض

بدأت الهيئة العامة للغذاء والدواء بتفعيل لائحة «التغليف العادي لمنتجات التبغ»، التي تلزم شركات السجائر بتغليف علب منتجاتها بأغلفة لا تحمل شعارات أو ألوانا أو صور علامات تجارية أو معلومات ترويجية، بهدف القضاء على الترويج لمنتجات التبغ.
وبحسب “مكة”، خاطبت الهيئة الشركات المستوردة لمنتجات التبغ، لتستعد بتطبيق اللائحة، التي تمنع استخدام الألوان الجاذبة والشعارات والصور والمعلومات الترويجية.

ومنحت الهيئة، المستوردين مهلة حتى 5 / 1 / 2019، ستتخذ بعدها الإجراءات النظامية في حال عدم الالتزام بما ورد في هذا التعميم، فيما سمحت بتسويق المنتجات غير المطابقة للائحة الفنية التي تم استيرادها قبل تاريخ الإلزام حتى تاريخ 1 / 1 / 2020.
وأعدت الغذاء والدواء، نموذجا لعلب السجائر والمعسل وغيرها من منتجات التبغ، استخدمت من خلاله لونا غير جاذب وأبرزت التحذيرات الصحية المصورة عليه.

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