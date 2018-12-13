احدث الأخبار

“العقاري” يطالب بإعادة النظر في قضايا المتضررين وطالبي التمويل قبل تاريخ 1432
أبرز المواد
 هيئة الغذاء والدواء لزم شركات السجائر بتغليف علب منتجاتها بالأبيض
أبرز المواد
 تحويل مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة إلى شركة وطرحه للتخصيص
أبرز المواد
 هذه مواصفات سيارات الفريق السعودي المشارك في فورميلا الدرعية
أبرز المواد
 قرقاش: جهود السعودية لضمان الاستقرار في البحر الأحمر ملهمة
أبرز المواد
 البنتاجون: أي عملية منفردة في شمال شرق سورية “غير مقبولة”
أبرز المواد
 “ريم ونورة وسارة ” و” عبدالعزيز وسعود وفيصل” الأكثر تفضيلا لمن غيروا اسمائهم
أبرز المواد
 محافظ الخرج يستقبل مدير إدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض..
منطقة الرياض
 الهلال الأحمر يوقع مذكرة تفاهم مع جامعة تبوك لدعم البحوث العلمية وتطوير الكوادر البشرية
منطقة تبوك
 “شمعون” يضرب شركة خدمات نفط إيطالية
أبرز المواد
 4 قتلى وإصابة 43 جريح بحادث تحطم قطار في تركيا
أبرز المواد
 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يشيد بجهود أمانة منطقة القصيم
منطقة القصيم
“العقاري” يطالب بإعادة النظر في قضايا المتضررين وطالبي التمويل قبل تاريخ 1432

“العقاري” يطالب بإعادة النظر في قضايا المتضررين وطالبي التمويل قبل تاريخ 1432

أبرز المواد
هيئة الغذاء والدواء لزم شركات السجائر بتغليف علب منتجاتها بالأبيض

هيئة الغذاء والدواء لزم شركات السجائر بتغليف علب منتجاتها بالأبيض

أبرز المواد
تحويل مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة إلى شركة وطرحه للتخصيص

تحويل مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة إلى شركة وطرحه للتخصيص

أبرز المواد
هذه مواصفات سيارات الفريق السعودي المشارك في فورميلا الدرعية

هذه مواصفات سيارات الفريق السعودي المشارك في فورميلا الدرعية

أبرز المواد

“العقاري” يطالب بإعادة النظر في قضايا المتضررين وطالبي التمويل قبل تاريخ 1432

“العقاري” يطالب بإعادة النظر في قضايا المتضررين وطالبي التمويل قبل تاريخ 1432
http://almnatiq.net/?p=668085
المناطق _ الرياض

كشفت مصادر أن صندوق التنمية العقاري تقدم بطلب إعادة النظر إلى بعض المحاكم الإدارية بخصوص الأحكام النهائية الصادرة لمصلحة المتضررين من لديهم طلبات تمويل قبل تاريخ 1432.
وبحسب “لوطن” يأتي ذلك بحجة أن النظام الإلكتروني الخاص بديوان المظالم «معين» قد حد من سرعة تقديم مذكرة الاستئناف في القضية، مما فوت على الصندوق تقديم الاستئناف في الموعد المحدد، الأمر الذي أعاد المعاملات مجددا إلى المحاكم للنظر والبت فيها من جديد.
فيما رفضت المحاكم إعادة النظر في القضية بحجة عدم وجود وقائع أو مستندات جديدة.

روابط ذات صلة

هيئة الغذاء والدواء لزم شركات السجائر بتغليف علب منتجاتها بالأبيض

هيئة الغذاء والدواء لزم شركات السجائر بتغليف علب منتجاتها بالأبيض
تحويل مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة إلى شركة وطرحه للتخصيص

تحويل مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة إلى شركة وطرحه للتخصيص
هذه مواصفات سيارات الفريق السعودي المشارك في فورميلا الدرعية

هذه مواصفات سيارات الفريق السعودي المشارك في فورميلا الدرعية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*