احدث الأخبار

مواطن يقتل عاملين وافدين ويصيب ثالث بالرصاص في صامطة
أبرز المواد
 قبل الاختفاء الغامض .. هذا آخر ما قاله منفذ هجوم ستراسبورغ..
أبرز المواد
 ناسا .. غطاء نباتي يكسو جبال وأودية المدينة المنورة
أبرز المواد
 آل الشيخ :فورمولا إي باكورة أحداث عالمية ستستضيفها الدرعية مستقبلًا
أبرز المواد
 دمار حمص في طليعة مسابقة صور “ناشيونال جيوغرافيك”
أبرز المواد
 اليمن.. الأمم المتحدة تنتظر رداً على المسودات اليوم
أبرز المواد
 “العقاري” يطالب بإعادة النظر في قضايا المتضررين وطالبي التمويل قبل تاريخ 1432
أبرز المواد
 هيئة الغذاء والدواء لزم شركات السجائر بتغليف علب منتجاتها بالأبيض
أبرز المواد
 تحويل مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة إلى شركة وطرحه للتخصيص
أبرز المواد
 هذه مواصفات سيارات الفريق السعودي المشارك في فورميلا الدرعية
أبرز المواد
 قرقاش: جهود السعودية لضمان الاستقرار في البحر الأحمر ملهمة
أبرز المواد
 البنتاجون: أي عملية منفردة في شمال شرق سورية “غير مقبولة”
أبرز المواد
مواطن يقتل عاملين وافدين ويصيب ثالث بالرصاص في صامطة

مواطن يقتل عاملين وافدين ويصيب ثالث بالرصاص في صامطة

أبرز المواد
قبل الاختفاء الغامض .. هذا آخر ما قاله منفذ هجوم ستراسبورغ..

قبل الاختفاء الغامض .. هذا آخر ما قاله منفذ هجوم ستراسبورغ..

أبرز المواد
ناسا .. غطاء نباتي يكسو جبال وأودية المدينة المنورة

ناسا .. غطاء نباتي يكسو جبال وأودية المدينة المنورة

أبرز المواد
آل الشيخ :فورمولا إي باكورة أحداث عالمية ستستضيفها الدرعية مستقبلًا

آل الشيخ :فورمولا إي باكورة أحداث عالمية ستستضيفها الدرعية مستقبلًا

أبرز المواد

اليمن.. الأمم المتحدة تنتظر رداً على المسودات اليوم

اليمن.. الأمم المتحدة تنتظر رداً على المسودات اليوم
http://almnatiq.net/?p=668089
المناطق _ الرياض

وصل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إلى مقر مشاورات السلام اليمنية في السويد، وفق مراسل “العربية”.

وقبل ذلك، تلقى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً من غوتيريس بحثا خلاله مستجدات الأوضاع في الساحة اليمنية والجهود المبذولة بشأنها.

كما أكد ولي العهد دعم المملكة جهود الأمم المتحدة للوصول إلى حل سياسي للأزمة اليمنية، وتطلعها إلى تحقيق نتائج إيجابية في المشاورات المنعقدة حالياً في السويد.

من جانبها، قالت متحدثة باسم الأمم المتحدة للصحافيين إن طرفي الصراع اليمني، المتحاورين في ستوكهولم، وإن بشكل غير مباشر، تسلما 4 مسودات اتفاق، ومن المتوقع أن يقدما الرد بحلول مساء الخميس.

وتركز المسودات، بحسب المتحدثة، على إطار عمل سياسي، وإعادة فتح مطار صنعاء ووضع مدينة الحديدة الساحلية، إلى جانب الوضع الاقتصادي في البلاد.

وفيما يتعلق بميناء الحديدة وفي ظل تضارب المواقف، أكد عضو وفد الانقلابيين، غالب مطلق، الأربعاء، أن هناك تفاهمات تمت حول الميناء وإدارته، بينما جدد وزير الثقافة اليمني، مروان دماج، تمسك الحكومة الشرعية بضرورة انسحاب الميليشيات من الحديدة.

ولا يزال الغموض يكتنف ملف مطار صنعاء، حيث أكد مسؤول حكومي أن هناك مؤشرات على قبول الحوثيين لمقترح فتح المطار للرحلات الداخلية على أن يتم تفتيش الرحلات في مطار عدن، إلا أن مصادر أخرى تتحدث عن اشتراط الانقلابيين تولي الأمم المتحدة تفتيش الطائرات في عدن.

روابط ذات صلة

مواطن يقتل عاملين وافدين ويصيب ثالث بالرصاص في صامطة

مواطن يقتل عاملين وافدين ويصيب ثالث بالرصاص في صامطة
قبل الاختفاء الغامض .. هذا آخر ما قاله منفذ هجوم ستراسبورغ..

قبل الاختفاء الغامض .. هذا آخر ما قاله منفذ هجوم ستراسبورغ..
ناسا .. غطاء نباتي يكسو جبال وأودية المدينة المنورة

ناسا .. غطاء نباتي يكسو جبال وأودية المدينة المنورة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*