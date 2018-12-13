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آل الشيخ :فورمولا إي باكورة أحداث عالمية ستستضيفها الدرعية مستقبلًا

آل الشيخ :فورمولا إي باكورة أحداث عالمية ستستضيفها الدرعية مستقبلًا
http://almnatiq.net/?p=668098
المناطق _ الرياض

أكد المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، أن استضافة محافظة الدرعية للفورمولا إي هو إنجاز رائع ومميز للسعودية.

 وتحدث آل الشيخ لبرنامج في المرمى قائلًا: فورمولا إي باكورة أحداث عالمية ستستضيفها الدرعية مستقبلًا، و 80 مليون شخص سيشاهد سباق فورمولا إي ثاني أهم حدث عالمي رياضي مُشاهد في العالم.

وأضاف آل الشيخ: الفعاليات المُصاحبة لسباق فورمولا إي الدرعية تمت وفقًا لعاداتنا وتقاليدنا ، وتوجيهات مباشرة من ولي العهد ساهمت في استضافة هذا الحدث المميز، ويوميًا تم تجهيز 40 ألف تذكرة لسباق الفورمولا إي والإقبال 300% على التذاكر.

وأكمل آل الشيخ حديثه قائلًا: حقيقة لقد انبهرت من التجهيزات الخاصة بموقع فورمولا إي، وهي من أكبر الأحداث الرياضية التي تم تنظيمها خلال فترة رئاستي لهيئة الرياضة.

وتابع رئيس هيئة الرياضة: لا يمكن أن أتدخل في شأن كرة القدم في ظل وجود اتحاد قدم منتخب، وغير راض على الأخطاء التحكيمية والاستعجال في إقالات المدربين والتراشق الإعلامي.

وقال آل الشيخ: اجتمعت بمسؤولي نادي الاتحاد وقدموا لي خطة عمل واضحة وسيكون هناك تعاقد مع لاعبين سعوديين وستة أجانب جدد.

وأضاف آل الشيخ: مستحيل أن نقدم دعما في الفترة الشتوية للأندية مثل فترة الصيف، سندعم حالات خاصة مثل الاتحاد وأحد والحزم، وأريد القول إن 70% من رؤساء الأندية نجحوا في جلب رعاة.

وتابع آل الشيخ: لجان اتحاد القدم تدرس قضية النصر والوحدة، ولم يُرفع لي أي شيء يخص هذه القضية.

وأضاف آل الشيخ: تم دعمي بشكل غير مسبوق من رجل غير مسبوق فإذا نجحت فالفضل له وإذا فشلت فأنا السبب.

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