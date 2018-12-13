قبل الاختفاء الغامض .. هذا آخر ما قاله منفذ هجوم ستراسبورغ..

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http://almnatiq.net/?p=668104
المناطق - وكالات
تكشفت تفاصيل جديدة، الخميس، بشأن الهجوم الذي نفذه شريف شيكات (29 عاما) في مدينة ستراسبورغ شرقي فرنسا قبل يومين، وأدى إلى مقتل شخصين وإصابة 14 آخرين على الأقل.

وذكرت صحيفة “التايمز” البريطانية أن شريف شريكات صعد إلى سيارة أجرة عقب إطلاق النار على المارة في الشارع، طلب من السائق تحت تهديد السلاح التوجه إلى منطقة نيودورف جنوب شرقي فرنسا.

وأشارت الصحيفة إلى أن شيكات قال للسائق إنه قتل للتو 10 أشخاص، مضيفة أن المهاجم أجبر السائق على التحرك بسرعة مشهرا مسدسا في وجهه، قبل أن يترجل مجددا ويطلق النار على أحد أفراد الشرطة.

وقالت تقارير إعلامية فرنسية إن شيكات ولد في فبراير 1989 في ستراسبورغ، وكان يسكن في حي نودورف، وكان معروفا بأفكاره المتطرفة، وقضى عقوبات بالسجن في كل من فرنسا وألمانيا لإدانته بـ”جرائم صغيرة”.

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