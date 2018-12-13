احدث الأخبار

وزير الداخلية يدشن منصة “أبشر حكومة” والواجهة الجديدة لمنصة “أبشر أفراد” ويتسلم التقرير الختامي لمشاركة الوزارة في معرض جيتكس التقني الدولي
أبرز المواد
 مواطن يقتل عاملين وافدين ويصيب ثالث بالرصاص في صامطة
أبرز المواد
 قبل الاختفاء الغامض .. هذا آخر ما قاله منفذ هجوم ستراسبورغ..
أبرز المواد
 ناسا .. غطاء نباتي يكسو جبال وأودية المدينة المنورة
أبرز المواد
 آل الشيخ :فورمولا إي باكورة أحداث عالمية ستستضيفها الدرعية مستقبلًا
أبرز المواد
 دمار حمص في طليعة مسابقة صور “ناشيونال جيوغرافيك”
أبرز المواد
 اليمن.. الأمم المتحدة تنتظر رداً على المسودات اليوم
أبرز المواد
 “العقاري” يطالب بإعادة النظر في قضايا المتضررين وطالبي التمويل قبل تاريخ 1432
أبرز المواد
 هيئة الغذاء والدواء لزم شركات السجائر بتغليف علب منتجاتها بالأبيض
أبرز المواد
 تحويل مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة إلى شركة وطرحه للتخصيص
أبرز المواد
 هذه مواصفات سيارات الفريق السعودي المشارك في فورميلا الدرعية
أبرز المواد
 قرقاش: جهود السعودية لضمان الاستقرار في البحر الأحمر ملهمة
أبرز المواد
وزير الداخلية يدشن منصة “أبشر حكومة” والواجهة الجديدة لمنصة “أبشر أفراد” ويتسلم التقرير الختامي لمشاركة الوزارة في معرض جيتكس التقني الدولي

وزير الداخلية يدشن منصة “أبشر حكومة” والواجهة الجديدة لمنصة “أبشر أفراد” ويتسلم التقرير الختامي لمشاركة الوزارة في معرض جيتكس التقني الدولي

أبرز المواد
مواطن يقتل عاملين وافدين ويصيب ثالث بالرصاص في صامطة

مواطن يقتل عاملين وافدين ويصيب ثالث بالرصاص في صامطة

أبرز المواد
قبل الاختفاء الغامض .. هذا آخر ما قاله منفذ هجوم ستراسبورغ..

قبل الاختفاء الغامض .. هذا آخر ما قاله منفذ هجوم ستراسبورغ..

أبرز المواد
ناسا .. غطاء نباتي يكسو جبال وأودية المدينة المنورة

ناسا .. غطاء نباتي يكسو جبال وأودية المدينة المنورة

أبرز المواد

وزير الداخلية يدشن منصة “أبشر حكومة” والواجهة الجديدة لمنصة “أبشر أفراد” ويتسلم التقرير الختامي لمشاركة الوزارة في معرض جيتكس التقني الدولي

وزير الداخلية يدشن منصة “أبشر حكومة” والواجهة الجديدة لمنصة “أبشر أفراد” ويتسلم التقرير الختامي لمشاركة الوزارة في معرض جيتكس التقني الدولي
http://almnatiq.net/?p=668109
المناطق - واس

دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية، بمكتبه في ديوان الوزارة، منصة “أبشر حكومة” التي تستهدف تحويل خدمات وزارة الداخلية للجهات الحكومية إلى خدمات الكترونية.
واستمع سموه لشرح عن منصة أبشر حكومة التي شملت في نسختها الأولى 93 خدمة جديدة، وبذلك تكون منصة “أبشر” قد استكملت خدمة جميع عملاء الوزارة (أفراد، أعمال، حكومة).
كما دشن سمو وزير الداخلية الواجهة الجديدة لمنصة “أبشر أفراد” وحزمة جديدة من الخدمات الإلكترونية الجديدة التي أضيفت لها وبلغت 22 خدمة إلكترونية مقدمة من المديرية العامة للجوازات والأحوال المدنية والإدارة العامة للسجون، والأمن العام متمثل في (الإدارة العامة للمرور، وإدارة الأسلحة والمتفجرات).
وقد اطلع سموه على تقارير عن أداء منصة “أبشر أفراد” ومنصة “أبشر أعمال” وما حققته من تحول كبير في خدمات وزارة الداخلية حيث تجاوز عدد المشتركين فيهما أكثر من 11 مليون فرد، وأكثر من 360 ألف منشأة، وتجاوز عدد مستخدمي تطبيق أبشر 5 ملايين شخص.
وعقب التدشين تسلم سمو الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف التقرير الختامي لمشاركة وزارة الداخلية في معرض جيتكس التقني الدولي لعام 2018م.
حضر التدشين صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبد الله بن مشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، ومعالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبد العزيز الداود، ومعالي مساعد رئيس أمن الدولة الأستاذ عبد الله بن عبد الكريم العيسى، وعدد من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين في وزارة الداخلية.

 

روابط ذات صلة

مواطن يقتل عاملين وافدين ويصيب ثالث بالرصاص في صامطة

مواطن يقتل عاملين وافدين ويصيب ثالث بالرصاص في صامطة
قبل الاختفاء الغامض .. هذا آخر ما قاله منفذ هجوم ستراسبورغ..

قبل الاختفاء الغامض .. هذا آخر ما قاله منفذ هجوم ستراسبورغ..
ناسا .. غطاء نباتي يكسو جبال وأودية المدينة المنورة

ناسا .. غطاء نباتي يكسو جبال وأودية المدينة المنورة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*