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نائب أمير جازان يتابع آثار “الحالة المدارية”على المنطقة

نائب أمير جازان يتابع آثار “الحالة المدارية”على المنطقة
http://almnatiq.net/?p=668124
جازان - فضة آل عطيف

بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، تابع صاحب السمو الملكي الأمير  محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان آثار وتداعيات الحالة المدارية التي تشهدها المنطقة خلال هذه الأيام  وما واكبها من هطول أمطار غزيرة ومتوسطة على مدينة جازان وعدد من المحافظات والمراكز وتدفق السيول في بعض أودية المنطقة وارتفاع مستوى الأمواج في البحر الأحمر , واطمأن سموه على أوضاع المواطنين والمقيمين بتلك الجهات.
أوضح ذلك المتحدث الرسمي للأمارة الأستاذ علي بن موسى زعله مشيراً بأن تعليمات سمو أمير المنطقة و سمو نائبه المبلغة لمحافظي المحافظات وأمين المنطقة ومديري الدفاع المدني وفرع وزارة النقل والمديرية العامة للشؤون الصحية والهلال الأحمر وشركة الكهرباء والأجهزة الأمنية ، ذات العلاقة تقضي بضرورة التواجد الميداني لرصد وتقييم الموقف على الطبيعة وتوفير الكوادر البشرية والآليات والمعدات المناسبة للتعامل مع أي طارئ لا سمح الله واتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات الاحترازية حفاظاً على الأرواح والممتلكات والرفع بأي مستجدات أولاً بأول .
وأضاف المتحدث الرسمي بأن أمارة المنطقة تتلقى بصفة دورية التقارير الفنية حول التوقعات المناخية الواردة من هيئة الأرصاد وحماية البيئة وتقوم بتمريرها للجهات المختصة لتوخي الحيطة والحذر ورفع درجة الاستعداد في مثل هذه الظروف .

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