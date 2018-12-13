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وزارة الصحة : نسبة رضا المستفيدين من الخدمات الصحية 69.7% في الربع الثالث 2018

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وزارة الصحة : نسبة رضا المستفيدين من الخدمات الصحية 69.7% في الربع الثالث 2018

وزارة الصحة : نسبة رضا المستفيدين من الخدمات الصحية 69.7% في الربع الثالث 2018
http://almnatiq.net/?p=668130
المناطق - واس

أعلنت وزارة الصحة نتائج برنامج قياس تجربة الرضى عن الخدمات المقدمة لهم عن الربع الثالث لعام 2018، مسجلة نسبة رضا قدرها 69.7% .
وقالت الوزارة إن أكثر من 60 ألف مشترك وذويهم أكملوا خلال الربع الثالث من العام 2018 الاستبيان الذي شاركوا فيه حول استفادتهم من الخدمات الصحية.
وبينت أنه تم تغطية جميع مناطق المملكة من خلال 17 رحلة خدمات تقدمها “الصحة”، تشمل المستشفيات (العيادات الخارجية، التنويم، والطوارئ)، مراكز الرعاية الصحية الأولية، عيادات مكافحة التدخين، العيادات المتخصصة للقلب، الكلى ، للأورام، والسكر، إضافة إلى الرعاية الصحية المنزلية، وعيادة الأسنان التخصصية، مشيرة إلى تقديم الخدمات قريبا في مستشفيات ومراكز التأهيل الطبي، ومستشفيات الصحة النفسية، وكذلك العلاج بأجر.
يذكر أن “الصحة” أطلقت برنامج “قياس تجربة المريض” بداية العام 2018م ، بهدف تمكين المستفيدين من المرضى وذويهم من المشاركة في تقييم الخدمات المقدمة لهم بعد كل زيارة للمنشآت الصحية.
ويعمل البرنامج وفق آليات علمية عالمية في منهجيات قياس رضا المستفيدين عن الخدمات الصحية عن طريق طرف ثالث، بما يضمن حيادية النتائج ومصداقيتها، من خلال شركة متخصصة في هذا المجال، الأمر الذي يتيح لـ”الصحة” مقارنة خدماتها بمثيلاتها إقليميا وعالميا، لمساعدتها في مواكبة التقدم في الخدمات الصحية المرتكزة على المريض واحتياجاته، بما ينعكس على حصولهم على أفضل الخدمات الصحية وفق أفضل المعايير.
ويتم دعم هذا البرنامج من خلال عدد من المتخصصين في “الصحة” بالتعاون مع أصحاب العلاقة لمعرفة وكشف جوانب الضعف في الخدمات الصحية المقدمة في مختلف المنشآت الصحية، والعمل على دراستها، ووضع الآليات لتحسينها، وتطويرها بشكل مستمر.

 

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