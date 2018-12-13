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برعاية مساعد وزير الداخلية .. انطلاق فعاليات الملتقى الأول لمدراء إدارات الأمن والحماية بالمناطق والمحافظات

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برعاية مساعد وزير الداخلية .. انطلاق فعاليات الملتقى الأول لمدراء إدارات الأمن والحماية بالمناطق والمحافظات

برعاية مساعد وزير الداخلية .. انطلاق فعاليات الملتقى الأول لمدراء إدارات الأمن والحماية بالمناطق والمحافظات
http://almnatiq.net/?p=668134
المناطق - الرياض

تحت رعاية معالي الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات / المشرف على الأمن العام انطلقت فعاليات الملتقى الأول لمدراء إدارات الأمن والحماية بالمناطق والمحافظات الذي عقد بمقر الأمن العام بالرياض على مدار يومي الاربعاء والخميس 5-6/4/1440 هـ حيث ياتي هذا الملتقى ضمن الحراك التطويري الذي دأبت عليه مديرية الامن العام في شتى تخصصاتها ومهامها ، بقصد استطلاع الواقع واستشراف المستقبل والسعى المعرفي بمستوى مخرجات الاداء لتواكب النقلات العملية لمختلف مناحي العمل الامني .

وكان حضور الملتقى قد استمعوا لكلمة راعي المناسبة معالي مسـاعد وزير الداخلية لشؤون العمليات الذي رحب فيها بكافة المشاركين في الملتقى ، ناقلا لهم تحيات وتمنيات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية وتمنياته حفظة بنجاح الملتقى الهام الذي يعكس ما وصل إليه الأمن العام من تطور في ظل الدعم إلا محدود الذي يقدمه سموه يحفظه الله للأمن ورجاله  وأكد :معاليه في كلمته على أهمية الأدوار التي تقوم بها إدارات الأمن والحماية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة واصفا هذه الجهود بأنها مميزة ومطالبا الجميع بالاستمرار في نهج التحديث والتطوير وحماية منسوبي الأمن العام من ما يعكر صفو هذا التميز والثناء الذي نجده من قادتنا ومواطني هذا الوطن  وأشار معاليه إلى إن هذا الملتقى يتطلع الجميع إلى مخرجاته خاصة وانه يعقد في وقت تشهد هذه البلاد قفزات نوعية في التنمية والتطوير وتوظيف التقنية ، داعيا في الوقت نفسه إلى أهمية تحقيق التكامل بين إدارات الأمن والحماية وغيرها من أدارت الأمن العام بمختلف المناطق والمحافظات والعمل بروح الفريق الواحد مشددا على أهمية الخروج من هذا الاجتماع بتوصيات نوعية.

وكان الملتقى قد بدا جلساته بكلمة لمدير الإدارة العامة للأمن والحماية اللواء رائد العجاجي استعرض فيها كافة الجهود التي تبذلها هذه الإدارة مستذكرا مراحل الإعداد لهذا الملتقى الذي يأتي في وقت تكثفت فيه المهام المنوطة بالأمن العام وشهدت تحولات هامة في وسائل التواصل الاجتماعي الأمر الذي يحتم سرعة التحول إلى العمل التقني لمواجهة هذه المتغيرات بما يناسبها من تقنيات وتجهيزات وسرعة أداء .

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الملتقى قد شهد استعراض عدد من أوراق العمل التي تضمنت العدد من التقارير الميدانية التي تهدف إلى معالجة بعض السلبيات وتحويلها إلى ايجابيات ، وطرح لابرز الصعوبات وما سيتم اتخاذه لمعالجة ذلك ، وآلية الأداء واسس النهوض به بما يتؤائم مع التطورات الحديثه التي يشهدها الأمن العام .

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