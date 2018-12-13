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وزير الحرس الوطني يعقد مؤتمراً صحفياً يستعرض خلاله الاستعدادات لانطلاق الجنادرية 33

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وزير الحرس الوطني يعقد مؤتمراً صحفياً يستعرض خلاله الاستعدادات لانطلاق الجنادرية 33

وزير الحرس الوطني يعقد مؤتمراً صحفياً يستعرض خلاله الاستعدادات لانطلاق الجنادرية 33
http://almnatiq.net/?p=668140
المناطق - واس

يعقد صاحب السمو الأمير خالد بن عبدالعزيز بن عيّاف وزير الحرس الوطني رئيس اللجنة العليا للمهرجان الوطني للتراث والثقافة الأحد القادم, مؤتمراً صحفياً في مقر المركز الاعلامي بوكالة الانباء السعودية بالرياض يستعرض من خلاله الاستعدادات لانطلاق المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته (33) .
كما سيلقي سموه الضوء على مشاركة دولة ضيف الشرف للمهرجان لهذا العام ، وبرامج النشاط الثقافي للمهرجان ومحاوره ، إضافة إلى النشاطات التراثية التي تحتضنها القرية التراثية بالجنادرية التي ستكون ضمن فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة في دورته (33) .

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