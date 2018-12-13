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نائب أمير منطقة مكة يطلع على التصاميم النهائية الخاصة بمشروع تطوير نقطة الشميسي

نائب أمير منطقة مكة يطلع على التصاميم النهائية الخاصة بمشروع تطوير نقطة الشميسي

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نائب أمير منطقة مكة يطلع على التصاميم النهائية الخاصة بمشروع تطوير نقطة الشميسي

نائب أمير منطقة مكة يطلع على التصاميم النهائية الخاصة بمشروع تطوير نقطة الشميسي
http://almnatiq.net/?p=668146
المناطق - جدة

اطًلع نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر على التصاميم النهائية الخاصة بمشروع تطوير نقطة الشميسي الواقعة على طريق ” مكة – جدة ” السريع.
ولدى ترؤس الأمير عبدالله بن بندر اجتماعاً في مقر الإمارة بجدة بحضور وكيل الإمارة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح وممثلون عن الجهات ذات العلاقة، جرى استعراض التصاميم الخاصة بمشروع تطوير نقطة الشميسي الهادف لتسهيل حركة المركبات وصولاً للتيسير على القادمين إلى العاصمة المقدسة خصوصا خلال المواسم التي تشهد كثافة مرورية،  وتطوير المنطقة الحالية بالتوسع في المسارات المخصصة للمركبات، وإنشاء مسجد ومقار للجهات الحكومية ذات العلاقة ومبان سكنية للعاملين إضافة لعددٍ من المرافق الخدمية المتنوعة.
الجدير ذكرة أن إمارة منطقة مكة المكرمة بدأت بالتعاون مع عدّة جهات، العمل على تطوير مراكز الفرز المؤدية إلى مكة المكرمة بهدف التسهيل على قاصديها وتحسين الصورة البصرية لنقاط الفرز، وفي هذا الصدد تم تطوير نقطة النوارية على طريق (مكة المكرمة – المدينة المنورة) وحققت التجربة المُزمع التوسع فيها نجاحا خلال موسم حج العام الماضي، إذ أسهمت في تسهيل حركة نقل الحجاج من وإلى مكة وتقليص وقت انتظار الحافلات.

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