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مدير تعليم تبوك خلال لقائه أعضاء الملتقى الإعلامي: الإعلاميون شركاؤنا في النجاح

مدير تعليم تبوك خلال لقائه أعضاء الملتقى الإعلامي: الإعلاميون شركاؤنا في النجاح

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مدير تعليم تبوك خلال لقائه أعضاء الملتقى الإعلامي: الإعلاميون شركاؤنا في النجاح

مدير تعليم تبوك خلال لقائه أعضاء الملتقى الإعلامي: الإعلاميون شركاؤنا في النجاح
http://almnatiq.net/?p=668152
تبوك - عطاالله العمراني

أكد المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العمري أهمية دور الإعلام في خدمة الوطن، ودوره كأحد أهم شركاء النجاح لإيصال رسالة التعليم .

جاء ذلك خلال لقائه أمين عام وأعضاء الملتقى الاعلامي بمنطقة تبوك .

واطلع مدير تعليم تبوك على أهداف الملتقى وإنجازاته  وفعالياته وبرامجه التي تستهدف فئة الإعلاميين العاملين في وسائل الإعلام المختلفة بالمنطقة.

من جهته أعرب أمين عام الملتقى الإعلامي فائز التمامي باسمه ونيابة عن أعضاء الملتقى عن بالغ شكره وتقديره لمدير تعليم تبوك لحرصه على تعزيز سبل التعاون مع وسائل الإعلام.

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