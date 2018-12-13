الأمير فيصل بن مشعل يكرم 16 طالباً “متميزاً” في تعليم القصيم

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نوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ من رعاية واهتمام لقطاع التعليم ، لإيمانها التام بأن الاستثمار الأمثل يكمن في تنمية عقول ومواهب أبنائها.

وهنأ سموه الطلبة الفائزين نظير الإنجازات التي حققوها ، مشيداً بأبناء الوطن الذين أثبتوا تفوقهم من خلال حصولهم وتحقيقهم تلك الجوائز ، متطلعاً سموه لأن تكون مثل هذه الإنجازات دافعاً لهم لمواصلة التميز على الصعيدين المحلي والعالمي ، وأن يكون لأبناء الوطن بصمتهم في كافة المحافل والمناسبات ، لافتاً إلى أن وصولهم لمنصات التتويج المحلية والعالمية ما هو إلا دليل على جودة مخرجات التعليم وأحد ملامح خارطة أهدافه ، منوهاً بالجهود التي تبذلها إدارة تعليم القصيم وتميز مخرجاتها والإنجازات والنتائج التي حققتها ، مثمناً جهود المعلمين والمعلمات في تعليم الأجيال ، والدور المناط بهم لتقديم كل ما يسهم في بناء الوطن وتنمية الإنسان ، متمنياً للجميع دوام التفوق والنجاح لتحقيق كل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن ، سائلاً الله تعالى أن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها وولاة أمرها.

جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير القصيم وتكريمه اليوم لـ16 طالبًا في مدارس الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم ، حصلوا على المراكز المتقدمة في عدد من المنافسات والمسابقات المحلية والدولية، للعام الدراسي 1439/1440هـ بمقر ديوان الأمارة بمدينة بريدة ، بحضور مدير عام تعليم القصيم عبدالله الركيان ، وعدد من القيادات التعليمية .

حيث شارك الطلاب في العديد من المسابقات والتصفيات على مستوى وزارة التعليم، ونالوا المراكز المتقدمة في تلك المنافسات، في كثير من المسارات والأوجه المتنوعة، ما بين رياضية، وتعليمية، ومهارية، وتقنية، وخطابية، تم تنظيمها والإشراف عليها من قبل جهات ولجان تحكيمية في وزارة التعليم.

فقد حقق الطالب صالح الحجيلان المركز الأول على مستوى المملكة، بمسابقة الحاسب الآلي، والطالب تركي المطيري المركز الأول بمسابقة المؤتمر العلمي بقيادة الطلبة، والطالب عبدالعزيز الغنام المركز الأول، بمسابقة أعمال الحج، والطالب محمود الجهيمي المركز الأول، بمسابقة سباق 200م، والطالب عماد الحربي، المركز الثاني بمسابقة موهوب، والطالب ثابت الغفيص المركز الثاني، بمسابقة منافسة الطالب المدرب، والطالب فهاد العرماني، المركز الثاني، بمسابقة كشاف تابع، والطالب فلاج الفلاج المركز الثالث، بمسابقة مسار القصة القصيرة، والطالب أيوب الطبيب المركز الثالث، بالمسابقة الدولية للرسائل البريدية، والطالب فارس العميم المركز الثالث، بمسابقة الخامات المستهلكة، والطالب عبد الله المرجان المركز الثالث، بسباق 100م، والطالب عبد الله غلاب المركز الثالث، بمسابقة رمي الجلة، والطالب محمد المطيري المركز الثالث بمسابقة رمي القرص، والطالب عبد الله البازعي المركز الثالث، بمسابقة السباحة، والطالب نواف التويجري المركز الثالث بمسابقة أولمبياد الروبوت العاشر، والطالب الوليد العمرو المركز الثالث بمسابقة أولمبياد الروبوت العاشر.

وقد عبر المدير العام للتعليم بمنطقة القصيم عن جزيل شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، على دعمه للميدان التعليمي، وحرصه على تأمين وتوفير سبل التميز والنجاح لمنسوبي ومنسوبات، وطلاب وطالبات التعليم في المنطقة، وهو الأمر الذي حقق العديد من المكاسب والنتائج الإيجابية للطلاب والطالبات على مستوى المملكة، والمحافل الدولية.

كما عبر الركيان، عن فخره واعتزازه بالطلاب المكرمين، مؤكدًا أنهم المثال الحقيقي الذي يتباهى به المشهد التعليمي، وبتميزهم وتفوقهم يثبتون للجميع أنهم رهان المستقبل الحقيقي لهذا الوطن، وهم العماد ـ بعد الله ـ في استمرار حضور ومشاركة وتفاعل هذا الوطن على المستوى العالمي.