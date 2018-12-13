أمانة المدينة ترفع 7 مليون طن ضمن جهودها في معالجة التشوه البصري

المناطق - المدينة المنورة

أنهت أمانة منطقة المدينة المنورة مؤخراً ممثلة بوكالة الخدمات 7 مليون طن من مخلفات الهدم والبناء مخلفات للمباني ، ونواتج الحفر المجهولة المصدر خلال الفترة الماضية .

وأوضح وكيل الأمين للخدمات رمضان الزهراني , أن الأمانة أعدت خطتها اللازمة لرفع مخلفات البناء في المواقع الأخرى في نطاق البلديات بالمدينة, وقد بدأت بها وفق برنامج زمني محدد تُشرف عليه لجنة خاصة وفريق عمل معنيّ بهذه المهمة, وكذلك تجهيز المعدات والآليات اللازمة لرفع هذه المخلفات في نطاق البلديات.

وأكد الزهراني , أن الأمانة تعمل جاهدة لمنع إلقاء المواطنين لمخلفات الهدم والبناء ، وإلزام ممثلي البلديات الفرعية بالعمل على منع تكرار هذه الملاحظات مستقبلاً ، مع إلزام أصحاب المنازل والبنايات التي ينتج عنها هذا النوع من المخلفات, بإتباع الإجراءات الخاصة بها ، وتوقيع الغرامات الرادعة لمنع التكرار .

وأهابت أمانة منطقة المدينة المنورة المواطنين والمقيمين بتسجيل البلاغات لدى مركز طوارئ الأمانة على الرقم 940 أو عبر تطبيق الأمانة على الأجهزة الذكية في رصد ملاحظات لرمي مخلفات البناء في غير المواقع المخصص لها .