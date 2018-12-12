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عدد من الفنانات التشكيليات يشاركن في معرض رياض المواهب

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عدد من الفنانات التشكيليات يشاركن في معرض رياض المواهب

عدد من الفنانات التشكيليات يشاركن في معرض رياض المواهب
http://almnatiq.net/?p=668166
الجوف - محمد الحسن

رحبت عدد من الفنانات التشكيليات بمنطقة الجوف بإقامة ( المعرض الفني الأول ) الذي نظمته وأقامته مدارس  رياض المواهب وقالت صاحبة المبادرة وكيلة الشؤون الطلابية في المدرسة الأستاذة غيدا الحموان  أن هذا المعرض جاء لمواكبة توجه وزارة التعليم
في تنشيط الاسبوع ما قبل الاختبارات وهو برنامج تحفيزي للانتظام وتجاوباً مع تعليمات الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة، مبينة أنه شارك في المعرض عشرات الفنانات التشكيليات الاتي نثرن إبداعاتهن في أعمال المعرض.
وقدمت قائدة المدرسة الأستاذة نوف الدرعان شكرها للمشاركات من فنانات الجوف التشكيليات، وقالت عدد من الفنانة المشاركات أن هذه الخطوة رائدة وتحفيزية للفنانات وصقل لمواهب الطالبات، حيث أعربت الفنانات التشكيليات ريم الشعلان ، سارة العوذة ، يسرى العلي ،
عن شكرهن لإدارة المدرسة على هذه الفكرة التي أوجدت مجالاً لإبداع الطالبات وإظهار الطاقات الموهوبة من طالبات رياض المواهب الأهلية
كان ذلك بحضور المشرفة التربوية الأستاذة فريال الصقر ، التي أعربت عن شُكرها للمدرسة و سرورها لما رأت من ابتكار وتنوع في الأعمال الفنية ، وفي خِتام المعرض كّرمت قائدة المدرسة الفنانات المُشاركات والطالبات ، وذكرت ( كان هذا المعرض الفني الأول والقادم أجمل ان شاء الله في المعرض الفني الثاني ).

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