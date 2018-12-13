مدير فرع السياحة بتبوك يدشن المركز السياحي الأول بالمنطقة

المناطق - تبوك

دشن مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك الدكتور مبروك الشليبي أمس فعاليات المركز السياحي الأول بالمنطقة الذي يقام برعاية الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمركز بارك مولويستمر لمدة ثلاثة أشهر.

وأوضح الدكتور الشليبي في تصريح له أن المركز يأتي ترجمة لخطط الهيئة الرامية لتنمية السياحة ووضعها تحت سقف واحد مما يسهم في سرعة الحصول على المعلومة والمنتجات السياحية التي تمتاز بها منطقة تبوك .

وبين أنه روعي في تصميم المعارض المصاحبة دمج البرامج والمنتجات السياحية والزراعية وتوفير تجانس قوي للتكامل السياحي لخدمة أهالي مدينة تبوك وزائريها والسائحين القادمين من خارج المنطقة بالإضافة إلى تشجيع ودعم الشباب والفتيات وتحفيزهم على الانخراط في سوق العمل من خلال تقديم إبداعاتهم ونشاطاتهم للمجتمع بقالب تسويقي مميز. واستثماراً للدور الهادف في التنمية السياحية بمنطقة تبوك لتنمية وتحفيز كل ما يشجع ويسهم في دعم الوجهة التي تنمي السياحة في المنطقة.

وأشار إلى أن الفعاليات ستضم عرضاً لمشاريع التنمية السياحية بالمنطقة شاملة والمحافظات التابعة لها وعرضاً لبرامج التوعوية وبرامج التكامل لتطوير قدرات العاملين بالمجال السياحي إلى جانب مركز حرفي دائم للجمعيات الحرفية الخيرية ومركزاً للتجارب السياحية الناجحة بالمنطقة، إضافة إلى عدد من المعارض التي تتمثل في المعرض الخاص بمنطقة تبوك، ومعرضا للفنون التشكيلية المتنوعة وأجنحة لمقدمي الخدمات السياحي والعروض المتحفية الشعبية والتاريخية.