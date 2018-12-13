غرفة الجوف تستضيف ورشة كيفية التقديم على المشتريات الحكومية

الجوف - محمد الحسن

تعتزم الغرفة التجارية الصناعية بالجوف تنفيذ ورشة عمل تحت عنوان “كيفية التقديم على المشتريات الحكومية ” والتي تنفذها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، الاثنين المقبل 10 ربيع الثاني 1440 هـ بمقر الغرفة .

ووجهت غرفة الجوف والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” الدعوة لأصحاب المنشئات الصغيرة والمتوسطة من رجال وسيدات الأعمال لحضور الورشة والتي ستكون مساهمة بمشيئة الله في التعريف عن المشتريات الحكومية، وتطبيقات عملية على كيفية

بناء العرض الفني والمالي والتعامل مع البوابة الإلكترونية لمنصة

“اعتماد” الخاصة بالمنافسة على المناقصات الحكومية .

وتنطلق ورشة العمل في يوم الاثنين 10 ربيع الثاني 1440 هـ في تمام الساعة 6 مساءًا ولمدة ساعتين في قاعة المسرح للرجال والسيدات، ولمزيد من الاستفسارات يمكن التواصل مع غرفة الجوف على

الجوال: 0500599928