احدث الأخبار

غرفة الجوف تستضيف ورشة كيفية التقديم على المشتريات الحكومية
منطقة الجوف
 مدير فرع السياحة بتبوك يدشن المركز السياحي الأول بالمنطقة
منطقة تبوك
 أمير منطقة الحدود الشمالية يكرم الفائزة بالمركز الأول بمسابقة القصة القصيرة على مستوى المملكة
أبرز المواد
 عدد من الفنانات التشكيليات يشاركن في معرض رياض المواهب
منطقة الجوف
 أمانة المدينة ترفع 7 مليون طن ضمن جهودها في معالجة التشوه البصري
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن مشعل يكرم 16 طالباً “متميزاً” في تعليم القصيم
أبرز المواد
 “العمل والتنمية والاجتماعية” و”الصحة” و “هدف” و”مجلس الغرف” يبرمون مذكرة تفاهم لتوظيف 40 ألف سعودي وسعودية في أكثر من 10 تخصصات صحية خلال العامين القادمين
أبرز المواد
 مدير تعليم تبوك خلال لقائه أعضاء الملتقى الإعلامي: الإعلاميون شركاؤنا في النجاح
منطقة تبوك
 “مجتمعي” توقع عقد شراكة مع سيدة الأعمال منيرة بنت حجاب بن نحيت لدعم إنشاء 10 آبار متفرقة بالقصيم
منطقة القصيم
 نائب أمير منطقة مكة يطلع على التصاميم النهائية الخاصة بمشروع تطوير نقطة الشميسي
أبرز المواد
 نائب حاكم دبي يكرّم مركز الملك سلمان للإغاثة لفوزه بجائزة شخصية العام الاعتبارية في “عام زايد”
أبرز المواد
 وزير الحرس الوطني يعقد مؤتمراً صحفياً يستعرض خلاله الاستعدادات لانطلاق الجنادرية 33
أبرز المواد
غرفة الجوف تستضيف ورشة كيفية التقديم على المشتريات الحكومية

غرفة الجوف تستضيف ورشة كيفية التقديم على المشتريات الحكومية

منطقة الجوف
مدير فرع السياحة بتبوك يدشن المركز السياحي الأول بالمنطقة

مدير فرع السياحة بتبوك يدشن المركز السياحي الأول بالمنطقة

منطقة تبوك
أمير منطقة الحدود الشمالية يكرم الفائزة بالمركز الأول بمسابقة القصة القصيرة على مستوى المملكة

أمير منطقة الحدود الشمالية يكرم الفائزة بالمركز الأول بمسابقة القصة القصيرة على مستوى المملكة

أبرز المواد
عدد من الفنانات التشكيليات يشاركن في معرض رياض المواهب

عدد من الفنانات التشكيليات يشاركن في معرض رياض المواهب

منطقة الجوف

غرفة الجوف تستضيف ورشة كيفية التقديم على المشتريات الحكومية

غرفة الجوف تستضيف ورشة كيفية التقديم على المشتريات الحكومية
http://almnatiq.net/?p=668178
الجوف - محمد الحسن

تعتزم الغرفة التجارية الصناعية بالجوف تنفيذ ورشة عمل تحت عنوان “كيفية التقديم على المشتريات الحكومية ” والتي تنفذها الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، الاثنين المقبل 10 ربيع الثاني 1440 هـ بمقر الغرفة .
ووجهت غرفة الجوف والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” الدعوة لأصحاب المنشئات الصغيرة والمتوسطة من رجال وسيدات الأعمال لحضور الورشة والتي ستكون مساهمة بمشيئة الله في التعريف عن المشتريات الحكومية، وتطبيقات عملية على كيفية
بناء العرض الفني والمالي والتعامل مع البوابة الإلكترونية لمنصة
“اعتماد” الخاصة بالمنافسة على المناقصات الحكومية .
وتنطلق ورشة العمل في يوم الاثنين 10 ربيع الثاني 1440 هـ في تمام الساعة 6 مساءًا ولمدة ساعتين في قاعة المسرح للرجال والسيدات، ولمزيد من الاستفسارات يمكن التواصل مع غرفة الجوف على
الجوال: 0500599928

روابط ذات صلة

عدد من الفنانات التشكيليات يشاركن في معرض رياض المواهب

عدد من الفنانات التشكيليات يشاركن في معرض رياض المواهب
مساعد مدير “تعليم الجوف” يكرم الطلاب الفائزين في الأولمبياد العلمي للعلوم والرياضيات

مساعد مدير “تعليم الجوف” يكرم الطلاب الفائزين في الأولمبياد العلمي للعلوم والرياضيات
بلدي دومة الجندل يعيد تكوين لجانه في جلسته الرابعة والأربعين

بلدي دومة الجندل يعيد تكوين لجانه في جلسته الرابعة والأربعين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*