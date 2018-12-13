جامعة القصيم تعلن فتح باب التقديم لمنح المجموعات البحثية في دورتها الثانية

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أعلنت جامعة القصيم ممثلة بعمادة البحث العلمي عن فتح باب التقديم لمنح المجموعات البحثية في دورتها الثانية من خلال التقديم على الرابط التالي https://rtms.qu.edu.sa ، في موعد نهائي وهو 11/5/1440هـ ، 17/1/2019م، والتي تهدف لتشجيع فرق العمل البحثية ومجالات التعاون بين التخصصات البينية في الجامعة، ولرفع مستوى وكفاءة البحث العلمي من الناحية النوعية، ولتنويع مجالات المنح البحثية لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة وإتاحة أكثر من فرصة لهم للاستفادة من خبراتهم العلمية، ولتهيئة مناخ تفاعلي وتنافسي بين الباحثين في الجامعة وتشجيعهم على توثيق الروابط العلمية و المهنية فيما بينهم، بالإضافة إلى تحسين قدرات الباحثين الجدد وطلاب الدراسات العليا وتوجيه اهتماماتهم البحثية بما يخدم قضايا التنمية المستدامة، ودعم الشراكة البحثية مع القطاعين العام والخاص.

وقد أعلنت عمادة البحث العلمي أن التقديم للمنح يتم وفق الشروط العامة للتقديم على منح المجموعات البحثية وهي:

1- أن يكون الباحث الرئيس عضو هيئة تدريس بجامعة القصيم ولا تقل درجته الأكاديمية عن أستاذ مساعد.

2- يمكن إشراك باحث مشارك من خارج جامعة القصيم.

3- يحق لعضو هيئة التدريس بالجامعة الاشتراك في مشروعين بحثيين في الدورة البحثية الواحدة “عام أكاديمي” بشرط أن لا يكون باحثا رئيسا في أكثر من مشروع بحثي.

4- أن لا يكون المقترح البحثي قد سبق تقديمه للدعم إلى أي جهة أخرى ولن يقدم للدعم إلى أي جهة أخرى بعد الموافقة على دعمه وأن لا يكون بحثا مستلا من رسالة أكاديمية ماجستير ودكتوراه أو مشاريع طالبية.

5- أن لا يتجاوز المقترح البحثي النسبة المعتمدة من العمادة عند الاختبار ببرنامج القباس المعتمد من العمادة والمعلن عنها في موقع عمادة البحث العلمي.

6- أن لا يكون لدى الباحث المتقدم بحثا متعثرا طبقا لشروط التعثر التي تحددها عمادة البحث العلمي.

7- يتم التقديم من خلال البرنامج الإلكتروني نظام تتبع الأبحاث العلمية، RTMS الخاص بالعمادة.

8- تصرف مكافأة الفريق البحثي بعد تقديم التقرير النهائي عن مطابقة البحث فنيا وماليا مع النشر العلمي لورقتين علميتين ضمن الإصدار الأحدث لقوائم ISI قواعد بيانات معهد المعلومات العلمية Institute for Scientific Information (ISI) التي تصدرها مؤسسة تومسون رويترز Thomson Reuters .

9- الإشارة إلى دعم عمادة البحث العلمي بجامعة القصيم عند نشر البحث باسمها الرسمي Qassim University .

10- مكافآت الفرق البحثية بجميع المنح تصرف طبقا للائحة الموحدة للبحث العلمي بعد انتهاء مدة العقد واستيفاء شروط إغلاق المشروع.

11- مدة المنحة من عام إلى عامين.

12 أن يتكون الفريق البحثي من عدد لا يقل عن ثلاثة باحثين من تخصصات مختلفة ومتكاملة و أقسام أو كليات مختلفة، و يفضل إشراك طلاب الدراسات العليا.

13- أن يكون أحد أعضاء الفريق البحثي ممن سبق له النشر في المجلات العلمية المحكمة و المعتبرة.

14- يشترط وجود 50 %على الأقل من أعضاء المجموعة البحثية ضمن الإنتاج العلمي للمجموعة.