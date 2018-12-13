احدث الأخبار

بلدي الجوف يزور المرضى ويقدم الهدايا بمناسبة البيعة الرابعة للملك سلمان
منطقة الجوف
 جامعة القصيم تعلن فتح باب التقديم لمنح المجموعات البحثية في دورتها الثانية
منطقة القصيم
 غرفة الجوف تستضيف ورشة كيفية التقديم على المشتريات الحكومية
منطقة الجوف
 مدير فرع السياحة بتبوك يدشن المركز السياحي الأول بالمنطقة
منطقة تبوك
 أمير منطقة الحدود الشمالية يكرم الفائزة بالمركز الأول بمسابقة القصة القصيرة على مستوى المملكة
أبرز المواد
 عدد من الفنانات التشكيليات يشاركن في معرض رياض المواهب
منطقة الجوف
 أمانة المدينة ترفع 7 مليون طن ضمن جهودها في معالجة التشوه البصري
أبرز المواد
 الأمير فيصل بن مشعل يكرم 16 طالباً “متميزاً” في تعليم القصيم
أبرز المواد
 “العمل والتنمية والاجتماعية” و”الصحة” و “هدف” و”مجلس الغرف” يبرمون مذكرة تفاهم لتوظيف 40 ألف سعودي وسعودية في أكثر من 10 تخصصات صحية خلال العامين القادمين
أبرز المواد
 مدير تعليم تبوك خلال لقائه أعضاء الملتقى الإعلامي: الإعلاميون شركاؤنا في النجاح
منطقة تبوك
 “مجتمعي” توقع عقد شراكة مع سيدة الأعمال منيرة بنت حجاب بن نحيت لدعم إنشاء 10 آبار متفرقة بالقصيم
منطقة القصيم
 نائب أمير منطقة مكة يطلع على التصاميم النهائية الخاصة بمشروع تطوير نقطة الشميسي
أبرز المواد
بلدي الجوف يزور المرضى ويقدم الهدايا بمناسبة البيعة الرابعة للملك سلمان

بلدي الجوف يزور المرضى ويقدم الهدايا بمناسبة البيعة الرابعة للملك سلمان

منطقة الجوف
جامعة القصيم تعلن فتح باب التقديم لمنح المجموعات البحثية في دورتها الثانية

جامعة القصيم تعلن فتح باب التقديم لمنح المجموعات البحثية في دورتها الثانية

منطقة القصيم
غرفة الجوف تستضيف ورشة كيفية التقديم على المشتريات الحكومية

غرفة الجوف تستضيف ورشة كيفية التقديم على المشتريات الحكومية

منطقة الجوف
مدير فرع السياحة بتبوك يدشن المركز السياحي الأول بالمنطقة

مدير فرع السياحة بتبوك يدشن المركز السياحي الأول بالمنطقة

منطقة تبوك

بلدي الجوف يزور المرضى ويقدم الهدايا بمناسبة البيعة الرابعة للملك سلمان

بلدي الجوف يزور المرضى ويقدم الهدايا بمناسبة البيعة الرابعة للملك سلمان
http://almnatiq.net/?p=668184
الجوف - محمد الحسن

قام أعضاء المجلس البلدي لأمانة منطقة الجوف بزيارة للمرضى المنومين على الأسرة البيضاء بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بمدينة سكاكا، يتقدمهم رئيس المجلس الدكتور دخيل الله بن تركي الشمدين .
وقد تم تقديم باقات ورود لهم برفقة مساعد مدير المستشفى الأستاذ محمد حمود الحركان ومسؤول إدارة العلاقات العامة الأستاذ فهاد
ثاني الداحل وعدد من العاملين بالمستشفى .
وأشار الدكتور الشمدين أن هذه الزيارة تأتي بمناسبة البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” وتولي مقاليد الحكم في البلاد، مؤكداً أن المجلس البلدي يعتز بدوره بكافة أبعاده لأداء رسالته الاجتماعية والحضارية والتنموية الشاملة خدمة للوطن والمواطن ، مقدما شكره وتقديره لإدارة المستشفى بقيادة مديرها الأستاذ ضيف الله الشراري .

 

روابط ذات صلة

غرفة الجوف تستضيف ورشة كيفية التقديم على المشتريات الحكومية

غرفة الجوف تستضيف ورشة كيفية التقديم على المشتريات الحكومية
عدد من الفنانات التشكيليات يشاركن في معرض رياض المواهب

عدد من الفنانات التشكيليات يشاركن في معرض رياض المواهب
مساعد مدير “تعليم الجوف” يكرم الطلاب الفائزين في الأولمبياد العلمي للعلوم والرياضيات

مساعد مدير “تعليم الجوف” يكرم الطلاب الفائزين في الأولمبياد العلمي للعلوم والرياضيات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*