بلدي الجوف يزور المرضى ويقدم الهدايا بمناسبة البيعة الرابعة للملك سلمان

الجوف - محمد الحسن

قام أعضاء المجلس البلدي لأمانة منطقة الجوف بزيارة للمرضى المنومين على الأسرة البيضاء بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بمدينة سكاكا، يتقدمهم رئيس المجلس الدكتور دخيل الله بن تركي الشمدين .

وقد تم تقديم باقات ورود لهم برفقة مساعد مدير المستشفى الأستاذ محمد حمود الحركان ومسؤول إدارة العلاقات العامة الأستاذ فهاد

ثاني الداحل وعدد من العاملين بالمستشفى .

وأشار الدكتور الشمدين أن هذه الزيارة تأتي بمناسبة البيعة الرابعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ” حفظه الله ” وتولي مقاليد الحكم في البلاد، مؤكداً أن المجلس البلدي يعتز بدوره بكافة أبعاده لأداء رسالته الاجتماعية والحضارية والتنموية الشاملة خدمة للوطن والمواطن ، مقدما شكره وتقديره لإدارة المستشفى بقيادة مديرها الأستاذ ضيف الله الشراري .