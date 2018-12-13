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وزير الخارجية البريطاني يؤكد ضرورة مواصلة الجهود للوصول لحل سياسي في اليمن

وزير الخارجية البريطاني يؤكد ضرورة مواصلة الجهود للوصول لحل سياسي في اليمن

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وزير الخارجية البريطاني يؤكد ضرورة مواصلة الجهود للوصول لحل سياسي في اليمن

وزير الخارجية البريطاني يؤكد ضرورة مواصلة الجهود للوصول لحل سياسي في اليمن
http://almnatiq.net/?p=668192
المناطق - واس

أكد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت اليوم خلال اجتماع في السويد بالحكومة اليمنية ووفد الحوثيين، ضرورة مواصلة الجهود لجميع الأطراف للوصول إلى حل سياسي.
وأوضح في بيان بثته الخارجية البريطانية، أن محادثات السلام اليمنية الجارية في ستوكهولم تعكس أفضل الجهود الدبلوماسية للأمم المتحدة.
وبين أنه يبحث مع المبعوث الأممي لليمن مارتن غريفيثش كيفية استطاعة بريطانيا دعم جهود الأمم المتحدة للوصول إلى تسوية سياسية دائمة في اليمن.

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