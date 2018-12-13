غوتيريس: نشهد بداية النهاية لأزمة اليمن

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تصافح رئيسا وفدي الشرعية والحوثيين في ختام محادثات السويد، اليوم الخميس، التي أفضت إلى التوصل لتوافق بشأن إيصال المساعدات إلى تعز.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، في ختام المشاورات اليمنية بالسويد، الخميس، أن ما تم تحقيقه حتى الآن خطوة هامة للشعب اليمني.

وقال غوتيريس، في مؤتمر صحافي: “لدينا فرصة هامة وأعتقد أن الأطراف حققت تقدماً حقيقياً في مشاورات السويد”، موضحاً أن الرئيس اليمني عبر عن دعمه الكامل لما تم التوصل إليه في المحادثات.

كما أشار إلى أنه تم التوصل لاتفاق فيما يخص ميناء ومدينة الحديدة وإيصال المساعدات إلى تعز، لافتاً إلى أن الاتفاق بشأن الحديدة سيحسن الظروف المعيشية لملايين اليمنيين.

بعد إعلانه التوصل لاتفاق بين أطراف النزاع اليمني حول الحديدة وتعز في ختام مشاورات السويد، أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، اليوم الخميس، أن “الاتفاق بشأن الحديدة كان واحداً من أصعب الأمور التي واجهتنا”، لافتاً إلى أنه سيكون له تأثير كبير جداً على الوضع الأمني والإنساني.

ووجه غوتيريس التحية لأعضاء الوفدين اليمنيين لتوصلهم إلى هذا الاتفاق، قائلاً: “إننا نشهد بداية النهاية لأزمة اليمن”.