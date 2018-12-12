قاعدة بيانات ودورات وورش تدريبية ومنافذ بيع لحرفيي وحرفيات بيشة

أوصى اجتماع فريق برنامج الحرف والصناعات اليدوية “بارع ” بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مع مدراء الإدارات الحكومية في محافظة بيشة بعمل قاعدة بيانات كاملة لحرفيي وحرفيات المحافظة، وإقامة دورات تدريبية وورش عمل لهم كمرحلة أولى للمساهمة في تطوير مهاراتهم الحرفية، إلى جانب توفير منافذ للبيع بالتعاون مع الشركاء مثل البلديات والشؤون الاجتماعية ممثلة في مركز التنمية وبنك التنمية الاجتماعي لتسويق منتجاتهم.

أوضح ذلك مدير مكتب السياحة والتراث الوطني بمحافظة بيشة عبد الله الأكلبي، مؤكدا أن هذه التوصيات ستحدث نقلة نوعية لإنتاجية الأسر المنتجة في المحافظة وسيكون لها أثر كبير في تطوير خبراتهم، كاشفا في الوقت ذاته أن عدد الحرفيين والحرفيات في بيشة يفوق ال 50 حرفي وحرفية.

من جهته، بين مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة أن برنامج “بارع ” يؤدي دورا كبيرا في المنطقة، يبدأ من إعداد قواعد بيانات لهم، ثم توفير فرص المشاركة في العديد من الفعاليات والمهرجانات، وإيجاد كافة السبل لدعمهم من النواحي التسويقية والتمويلية من خلال شراكات مع البلديات والشؤون الاجتماعية.