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قاعدة بيانات ودورات وورش تدريبية ومنافذ بيع لحرفيي وحرفيات بيشة

قاعدة بيانات ودورات وورش تدريبية ومنافذ بيع لحرفيي وحرفيات بيشة

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قاعدة بيانات ودورات وورش تدريبية ومنافذ بيع لحرفيي وحرفيات بيشة

قاعدة بيانات ودورات وورش تدريبية ومنافذ بيع لحرفيي وحرفيات بيشة
http://almnatiq.net/?p=668224
المناطق - بيشة
أوصى اجتماع فريق برنامج الحرف والصناعات اليدوية “بارع ” بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني مع مدراء الإدارات الحكومية في محافظة بيشة بعمل قاعدة بيانات كاملة لحرفيي وحرفيات المحافظة، وإقامة دورات تدريبية وورش عمل لهم كمرحلة أولى للمساهمة في تطوير مهاراتهم الحرفية، إلى جانب توفير منافذ للبيع بالتعاون مع الشركاء مثل البلديات والشؤون الاجتماعية ممثلة في مركز التنمية وبنك التنمية الاجتماعي  لتسويق منتجاتهم.
أوضح ذلك مدير مكتب السياحة والتراث الوطني بمحافظة بيشة عبد الله الأكلبي، مؤكدا أن هذه التوصيات ستحدث نقلة نوعية لإنتاجية الأسر المنتجة في المحافظة وسيكون لها أثر كبير في تطوير خبراتهم، كاشفا في الوقت ذاته أن عدد الحرفيين والحرفيات في بيشة يفوق ال 50 حرفي وحرفية.
من جهته، بين مدير عام الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة عسير المهندس محمد العمرة أن برنامج “بارع ” يؤدي دورا كبيرا في المنطقة، يبدأ من إعداد قواعد بيانات لهم، ثم توفير فرص المشاركة في العديد من الفعاليات والمهرجانات، وإيجاد كافة السبل لدعمهم من النواحي التسويقية والتمويلية من خلال شراكات مع البلديات والشؤون الاجتماعية.
ولفت العمرة إلى أن منطقة عسير بكافة محافظاتها غنية بالحرفيين الذين يعملون في الحرف القديمة والمطورة والحديثة، مؤكدا على حرص العديد منهم على الحفاظ على الحرفة القديمة وتطويرها وحمايتها من الاندثار، إضافة إلى ظهور العديد من الحرفيين المبدعين ممن قدموا أفكار جديدة في مجال الحرف والصناعات اليدوية، وهذا ما تعمل الهيئة على تطويره من خلال إقامة الورش والبرامج التدريبية لدعم مسيرتهم في مختلف المجالات وإشراكهم مع المجتمع .

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