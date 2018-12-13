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سلطان بن سلمان : ما شاهدته أسعدني، والمكتبة تحفظ القيمة التاريخية للموروث

سلطان بن سلمان : ما شاهدته أسعدني، والمكتبة تحفظ القيمة التاريخية للموروث

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قاعدة بيانات ودورات وورش تدريبية ومنافذ بيع لحرفيي وحرفيات بيشة

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مكتبة الملك عبدالعزيز ترسم المشهد الحضاري بالالوان. .

سلطان بن سلمان : ما شاهدته أسعدني، والمكتبة تحفظ القيمة التاريخية للموروث

سلطان بن سلمان : ما شاهدته أسعدني، والمكتبة تحفظ القيمة التاريخية للموروث
http://almnatiq.net/?p=668227
المناطق - الرياض
شاركت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في معرض ألوان السعودية والذي افتتح مساء امس الأربعاء ، وقد اتسم جناحها بعرض اكثر من 20 صورة من الصور المميزة عن معظم مناطق المملكة
وقدمت المكتبة من خلال جناحها فعاليتها التفاعلية المتنوعة والتي تحظى دائماً بمتابعة كبيرة من الجمهور في كل المحافل التي تشارك بها ، وتميزت في هذه المشاركة من خلال استديو خاص للتصوير مع مجموعة من الصور المميزة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ،وسمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان _حفظهما الله _ وإهداءهم الصور.
كذلك شاركت المكتبة عبر مشروعها مصادر التعلم المتنقلة وبرامجها المميزة، بعرض الحافلة المخصصة لها وتقديم خدمة أنشطة القراءة والتلوين والبرامج للأطفال .
وحظي جناح مكتبة الملك عبدالعزيز بزيارة صاحب السمو الملكي الامير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي اطلع على ما يقدمه الجناح من جهود تفاعلية وإثرائية ، واثنى على معروضات المكتبه وما اطلع عليه من الموروث الشعبي باعتبارها قيمة حضارية مهمة، وقال سموه : مكتبة الملك عبدالعزيز تقدم جهود ثقافية كبيرة يستفيد منها الجميع، وما شاهدته أسعدني .
واقتنى سموه كتاب من الإصدارات الحديثة للمكتبة بعنوان العرضه السعودية، والذي يقدم صوراً نادرة للعرضة السعودية منذ تاريخ الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه وحتى هذا العهد الزاهر .
ويتحدث الكتاب أيضا عن فن اداء العرضة وتاريخا وطرق أداءها  وأهدافها واللباس الخاص بها.

وقال سموه هذا من الكتب المهمه التي تحفظ القيمة التاريخية للموروث وتعززه في نفوس الأجيال .
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