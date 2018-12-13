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جمعية أعمال تطور مهارات الشباب في محافظة شقراء وتمولهم للالتحاق بسوق العمل

جمعية أعمال تطور مهارات الشباب في محافظة شقراء وتمولهم للالتحاق بسوق العمل
http://almnatiq.net/?p=668232
المناطق - الرياض

اختتمت مساء أمس الأربعاء ، دور  صيانة الجوالات والأجهزة الذكية التي نظمتها جمعية أعمال للتنمية الاسرية للشباب ، برعاية بنك الجزيرة ، وذلك في مدينة شقراء ، وشهدت الدورة اقبالا كبيرا من مستفيدي ومستفيدات الضمان الاجتماعي، والجمعيات الخيرية، حيث أنهى  المتدربون 60 ساعة تدريبية استمرت لمدة 14يوما، تعرفوا من خلالها على مبادئ عمل الهاتف المحمول، ومتطلبات الأمن والسلامة، ومتطلبات الأدوات والمعدات، وفك وتركيب الأجهزة الذكية ( الآيفون ـ الجالكسي ـ الآيباد ) إضافة إلى مهارات تركيب البطاريات والمايكات والسماعات والكاميرات، وكشف وتشخيص الأعطال، ومكونات الهاتف المحمول، وكذلك ماهية أنظمة التشغيل، ومهارة التعامل مع أنظمة التشغيل وصيانة الهاردوير والسوفت وير. والبرامج المساندة، كما تم التطبيق العملي للمتدربين على الاجهزة الذكية بكافة أنواعها .

بدور نوه المدير التنفيذي للجمعية الاستاذ/ عبد الرزاق عبدالله القشعمي بالدعم الذي تجده جمعية أعمال للتنمية الاسرية من القيادة الرشيدة لتقوم بواجبها في خدمة المجتمع.

وقال القشعمي قامت الجمعية بفضل الله بالتنسيق مع القطاع الخاص في توفير التدريب المتخصص للشباب والشابات وتأهيلهم لسوق العمل.

وقدم القشعمي الشكر الجزيل لبنك الجزيرة  على دعمهم ورعايتهم لهذه الدورات التي تصب في صالح أبناء الوطن وتفتح المجال الرحب لهم للعمل والاستثمار.

جدير بالذكر أن جمعية أعمال تسعى من خلال هذه الدورات إلى تطوير مهارات الشباب وتأهيلهم بكفاءة عالية للالتحاق بسوق العمل، وتحويلهم من الرعوية إلى التنموية وفق رؤية المملكة 2030، التي أكّدت على دعم الشباب، وتعزيز فرصها التسويقية، واستثمار طاقاتهم لبناء مستقبلهم.

إضافة إلى تنمية وتطوير البنية الأساسية لمشروعات الشباب وتحويل عملها إلى مؤسسي مسؤول ومنظم، والتوسع في التدريب التحويلي لمختلف فئات المجتمع لزيادة القدرة والطاقة الإنتاجية، والإسهام في مواجهة مشكلة البطالة بين أفراد المجتمع

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