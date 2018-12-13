“صحة الرياض تشارك في فعاليات الفورمولا “الدرعيّة إي بري”

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أكملت “صحة الرياض” استعدادتها للمشاركة ضمن فعاليات سباقات الفورمولا “الدرعيّة إي بري” ، وذلك عبر تقديم خدماتها العلاجية الطبية والوقائية التوعوية ، للمشاركين والزوار في المسابقة المزمع اقامتها غدا الخميس .

و أوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور ناصر بن فالح الدواس أن “صحة الرياض” رفعت من جاهزيتها للمشاركة ضمن منظومة الهيئة العامة للرياضة .

وأضاف أن المشاركة تعكس توجه الوزارة و”صحة الرياض” نحو تعزيز وتفعيل الرؤية الوطنية الطموحة، وتحقيق التكامل بين كافة القطاعات.

وأفاد أن مشاركة “صحة الرياض” في فعاليات ” فورمولا أي” تأتي في إطار الدور الذي تضطلع به الصحة في كافة المناسبات ، حيث صدرت التوجيهات مبكراً لجميع المرافق الصحية التي تتبع لصحة الرياض في المشاركة بفاعلية (فورمولا اي الدرعيه ) وإبراز الانجازات الوطنية الضخمة التي حققتها منظومة الصحة ، فضلاً على توعية وتثقيف المجتمع صحياً وميدانياً من خلال العيادات المشاركه .

وفي نفس الاطار أكد المشرف الميداني على مشاركة “صحة الرياض” في الفورمولا اي

د. عصام بن سعد الغامدي أن “صحة الرياض” قامت بتهيئة عدد من المرافق الصحية لتوفير الرعاية الطبية للمشاركين في المسابقات وزوارها طيلة فترة الحدث الغير مسبوق في المملكة ، من خلال 7 عيادات ، تم دعمها بعدد من الاستشاريين والأخصائيين والطواقم التمريضية والكوادر المساعدة ، وتتواجد هذه العيادات في :

منطقة E-Village بعدد عيادتين ،

وعيادتين في منطقة العائلة ،

و عياده في

القرية الثقافية وفعاليات مسك ، وايضا عياده في منطقة الحرس الوطني وبيت مبارك ، و عيادة في متحف الطريف .

اضافة الى عدد من من الفرق المتحركة لتقديم خدماتها الطبيه الفوريه .

وتشمل مشاركة (الصحة) أيضًا تقديم الرسائل التوعوية والتثقيفية للمشاركين و الجمهور على حد سواء .

وتأتي مشاركة (صحة الرياض) في هذه المسابقة دعمًا و واجبا ، وتفعيلاً لمفهوم التفاعل مع كافة المناسبات الوطنية والاجتماعية والرياضية ، وحرصًا منها على الحفاظ على صحة وسلامة الجميع.