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أمير القصيم يستقبل الشباب المشاركين في معرض عمارة الحرمين المقام ببريدة

أمير القصيم يستقبل الشباب المشاركين في معرض عمارة الحرمين المقام ببريدة

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أمير القصيم يستقبل الشباب المشاركين في معرض عمارة الحرمين المقام ببريدة

أمير القصيم يستقبل الشباب المشاركين في معرض عمارة الحرمين المقام ببريدة
http://almnatiq.net/?p=668238
المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , اليوم , عدداً من شباب مجلس رئاسة الحرمين الشريفين التحاوري ، المشاركين في معرض عمارة الحرمين بمدينة بريدة , والمقام بالمعرض الدائم “ملحمة بطولة وميلاد أمة ” ، الذي ينظمه مجلس شباب القصيم ، بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ورحب سمو أمير القصيم بهم ، مباركاً للجميع نجاح هذا المعرض وما حققه من أصداء ظهرت من خلال الزيارات الكبيرة للاطلاع على ما يضمه المعرض ما قدمته هذه البلاد المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ.

ونوه سموه بجهود مكاتب الدعوة وتوعية الجاليات بالمنطقة في تنسيق الزيارات  للمسلمين الجدد للمعرض والاطلاع على محتويات المعرض ومعرفتهم بما تقدمه هذه البلاد المباركة من خدمات للحرمين الشريفين التي يعتز ويفتخر بها كافة أبناء هذا الوطن ، شاكراً الرئاسة العامة للمسجد الحرام والمسجد النبوي على إقامة المعرض بالمنطقة , سائلاً المولى عز وجل أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يديم علينا نعمة الأمن والآمان وشرف خدمة الحرمين الشريفين وأن يبارك بالجهود .

حضر الاستقبال أمين مجلس شباب القصيم دهش الدهش ، ومدير معرض عمارة الحرمين الشريفين المهندس ماهر الزهراني ، وعددٌ من رؤساء وأعضاء مجالس الشباب بمحافظات القصيم. 

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