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قيادي سابق بتنظيم الجهاد يؤكد دعم قطر وتركيا لداعش

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قيادي سابق بتنظيم الجهاد يؤكد دعم قطر وتركيا لداعش

قيادي سابق بتنظيم الجهاد يؤكد دعم قطر وتركيا لداعش
http://almnatiq.net/?p=668242
المناطق - الرياض

أكد نبيل نعيم القيادي السابق بتنظيم الجهاد المصري، أن تنظيم داعش الإرهابي حصل خلال العام الماضي في سوريا فقط على مليار دولار، من قبل الدول الداعمة للإرهاب مثل الولايات المتحدة الأمريكية وقطر وتركيا.
وأوضح “نعيم” وفقا لـ تصريح لصحيفة “اليوم السابع”، نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن كل عنصر من عناصر هذا التنظيم الإرهابي يحصل على راتب 1000 دولار شهريا، ثم تصدر قيادات وشيوخ التنظيم فتاوى تحرضهم على التبرع من هذا الراتب بقيمة 10%، من أجل دعم التنظيم الذي أصبح يتلقى هزائم كبرى فى كل من سوريا والعراق.
ولفت القيادى السابق بتنظيم الجهاد، إلى أن هذه النسبة التى يحصل عليها من عناصره عبر التبرعات يتم الصرف منها على الجوانب الإدارية داخل التنظيم، بينما الأموال التى يحصل عليها من دول مثل قطر وتركيا يتم استغلالها فى شراء الأسلحة المتطورة من شركات أسلحة عالمية.

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