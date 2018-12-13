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آخر تطورات قضية الهارب أحمد بن راشد .. وهذا ما قررته المحكمة الجزائية

آخر تطورات قضية الهارب أحمد بن راشد .. وهذا ما قررته المحكمة الجزائية
http://almnatiq.net/?p=668285
المناطق_واس

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة أنه نظراً لتغيب المتهم / أحمد بن راشد بن سعد السعيد التميمي, سعودي الجنسية بموجب السجل المدني رقم ( 1060157052) عن حضور جلسات المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه, وعدم تمكن الجهة المختصة بالمحكمة من التواصل مع المتهم في مكان إقامته الموثقة لديها ، فقد جرى تحديد موعدٍ بديلٍ للنظر في الدعوى ، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 30 / 5 / 1440هـ الساعة التاسعة صباحاً.

وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد, وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابياً ، وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة (3) من المادة السابعة وخمسين من نظام المرافعات الشرعية, والمادة (25) من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

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