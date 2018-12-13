مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي يلقي محاضرة في نادي الأحساء الأدبي

المناطق_فهد المريخي

دائماً ما تُوصنف العلاقة القائمة بين السياسة والثقافة بأنهما ضدان لا يجتمعان، وأن كلاً منهما يحمل تناقضاً أكثر من الآخر؛ وذلك بسبب اختلاف طبيعة كل منهما، إلا أن صوت المملكة في الأمم المتحدة ومندوبها الدائم بنيويورك السفير عبدالله بن يحيى المعلمي أكد في كلمته التي ألقاها خلال المحاضرة التي استضافه فيها نادي الأحساء الأدبي ووسِمت بعنوان (صوت المملكة في الأمم المتحدة بين السياسة والثقافة)، خلاف ذلك،

وخلال الندوة التي عُقدت مساء يوم أمس الأربعاء 5/4/1440هـ الموافق 12/12/2018م، ورأسها الإعلامي الأستاذ سبأ باهبري والتي عالجت مضامينها نواحي سياسية وثقافية، بدءًا بالقضايا العربية وعلى رأسها القضية الفلسطينية، مرورًا بتساؤل المجتمع عن إصلاحات مجلس الأمن وحق النقض (الفيتو) الذي تتمتع به الدول الدائمة العضوية، وجدوى الأمم المتحدة ومدى نجاحها في علاج الصراعات الدولية، وإنجازاته، انتهاءً بدور الثقافة في العمل الدبلوماسي وواقعها،

وعن الدور الذي تلعبه الثقافة في العمل الدبلوماسي في الأمم المتحدة، كشف المعلمي عن أسرار الثقافة وأهميتها في بناء الدبلوماسي الناجح، الذي يُسخرها في بناء مواقفه ودعم حججه، والارتواء منها توسع من نطاقات الدبلوماسي وتعزز من شبكة معارفه واستشرافه للمستقبل في بناء مواقفه، مُعرباً عن أن الدبلوماسية من دون ثقافة قد تصبح طنطنة جوفاء.

هذا وقد اعتبر المعلمي في حديثه أن :(الثقافة باتت ركناً أساسياً من أركان ما يُعرف بـــ”الثقافة الناعمة”؛ بل جزء لا يتجزأ من أدوات العمل الدبلوماسي، وأن عدداً من الانفراجات الدولية تمت عن طريق المبادرات الثقافية، بمختلف فنونها ومجالاتها كالموسيقى والمسرح والمعارض الأدبية والثقافية، التي جابت العالم، بعد أزمة احتلال الكويت ومعارض الآثار والسياحة، التي تُقام الآن في أماكن مختلفة من العالم).

مُشيراً إلى أن ذلك يصب في بناء الصورة النمطية الإيجابية للبلاد ويُهيئ الأرضية المناسبة للعمل الدبلوماسي.

“إذاً فالثقافة هي روح الجسد الدبلوماسي، وحسه وموسيقاه، وبدونها يفتقد العمل الدبلوماسي إلى النغمة والهمسة والنسيم”، بتلك الكلمات اختتم المعلمي محاضرته، مُبينناً أن وفد المملكة العربية السعودية في نيويورك يُدرك التحديات والمتطلبات التي منها نظم العديد من المناسبات والفعاليات الثقافية كان من بينها: معرض الرياض الذي أُقيم بالتعاون مع هيئة تطوير الرياض، وحفل إهداء المملكة قطعة من كسوة الكعبة المُشرفة إلى الأمم المتحدة، بالإضافة إلى حفلات اليوم الوطني المتتابعة، الاحتفالات الفنية التشكيلية والشعر النسائي السعودي، الذي أقيم في مقر الأمم المتحدة، إلى جانب العديد من المناسبات والفعاليات الهامة.

بدوره رئيس نادي الأحساء الأدبي الدكتور ظافر بن عبدالله الشهري، أعرب عن بالغ سعادته، وسعادة الأحساء بكافة مثقفيها ونخيلها وأرضها بهذه المناسبة التي تأتي ضمن سلسلة من المناسبات الوطنية التي تعيشها المملكة عامة والأحساء خاصة، وتفخر بها، بدءً من الاحتفال بتجديد البيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ووضع سمو الأمير محمد بن سلمان ولي العهد مشروع مدينة الملك سلمان “سبارك”، واختيار الأحساء عاصمة للسياحة العربية للعام 2019م، الأمر الذي يجعلنا نفخر بذلك وندعو الله أن يُديم علينا أمنه وأمانه.

موجهاً شُكره للسفير المعلمي صوت المملكة في الأمم المتحدة وشكره على محاضرته القيمة وتلبيته الدعوة، كما شكر مدير المحاضرة الإعلام الأستاذ سبأ باهبري، الذي أجاب الدعوة بالرغم من انشغاله.