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30 وظيفة توفرها “البيئة” للسعوديين في الرياض

30 وظيفة توفرها “البيئة” للسعوديين في الرياض
http://almnatiq.net/?p=668301
المناطق_الرياض

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن توفر 30 وظيفة شاغرة للسعوديين على نظام (الوظائف المؤقتة) في المركز الوطني لبحوث الزراعة والثروة الحيوانية ومركز إنتاج اللقاحات والإدارة الوطنية للري في الرياض. 
وأوضحت الوزارة أن الوظائف الشاغرة تشمل 11 وظيفة في المركز الوطني لبحوث الزراعة والثروة الحيوانية ومركز إنتاج اللقاحات موزعة كالآتي: 4 وظائف بمسمى (فني مختبر) لمن يحمل شهادة البكالوريوس في تخصص المختبرات، و5 وظائف بمسميات (عامل زراعي)، و(سباك) بدون مؤهل، و(سائق معدات زراعية) لمن لديه رخصة قيادة عمومي، ووظيفة بمسمى (فني كهربائي) لمن يحمل دبلوم كهرباء، إضافة إلى وظيفة في مركز إنتاج اللقاحات بمسمى (ميكانيكي) لمن يحمل دبلوم صيانة معدات مختبرات بيطرية.
وذكرت الوزارة أن الوظائف الشاغرة تشمل أيضاً 19 وظيفة بالإدارة الوطنية للري في الرياض موزعة كالآتي: 6 وظائف بمسميات (مهندس إلكتروني)، و(مهندس مدني)، و(مهندس كهربائي)، و(مهندس ميكانيكي) وذلك لمن يحمل شهادة البكالوريوس في التخصصات المذكورة، إضافة إلى 4 وظائف بمسميات (حداد)، و(فني مخرطة)، و(فني صيانة خطوط) لمن يحمل الدبلوم الفني، و9 وظائف أخرى بمسميات (دهان)، و(عامل بناء) و(ميكانيكي ديزل)، و(عامل) وجميعها لا تتطلب مؤهلاً علمياً.
ودعت الوزارة الراغبين الذين تنطبق عليهم الشروط، إلى إرسال مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية إلى البريد الإلكتروني الخاص بالمركز الوطني لبحوث الزراعة والثروة الحيوانية ومركز إنتاج اللقاحات والإدارة الوطنية للري: ([email protected]) ،( [email protected])، ([email protected])، وذلك خلال مدة أقصاها (10)من تاريخ الإعلان.

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