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خالد بن سلمان يعلق على اتفاق الحكومة اليمنية والحوثيين

خالد بن سلمان يعلق على اتفاق الحكومة اليمنية والحوثيين
http://almnatiq.net/?p=668307
المناطق_الرياض

علق السفير السعودي، لدى الولايات المتحدة، الأمير خالد بن سلمان، اليوم الخميس، على اتفاق الأطراف اليمنية، حول بعض ملفات الصراع، خلال المشاورات التي رعتها الأمم المتحدة في السويد، قائلًا إن المملكة ترحب به.

وتوصلت المشاورات السويدية إلى تفاهمات واتفاقات هي الأولى من نوعها بين الحكومة اليمنية والحوثيين منذ الانقلاب على الشرعية، تضمنت وقف إطلاق النار وسحب المقاتلين من مدينة الحديدة ومينائها.

وقال خالد بن سلمان، “ترحب المملكة بالاتفاق الذي أعلن اليوم بالسويد، ونشيد بجهود المبعوث الأممي في الوصول لهذا الاتفاق، وهي خطوة هامة نحو استعادة الشعب اليمني لسيادته واستقلاله، وستساهم في تعزيز وصول المساعدات الإغاثية إلى الشعب اليمني الشقيق”.

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