أمير نجران يطلع على التقرير الإحصائي للشرطة

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أشاد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، بالجهود الاستثنائية التي يبذلها رجال الأمن بالمنطقة، في تأمين راحة المواطن والمقيم، وصون مقدرات الوطن، بالتكامل مع الأجهزة والقطاعات العسكرية الأخرى.

وثمّن سموه ما حققه هؤلاء الرجال من إنجازات بطولية ضد المجرمين ومن يحاول المساس بأمن الوطن، والتي تجسدت في الحالة المستقرة والمطمئنة التي تعيشها المنطقة، رغم ظروف الحد الجنوبي.

واطلع سموه في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، على التقرير السنوي لشرطة المنطقة، وقطاعاتها، عرضه مدير الشرطة اللواء سعيد بن محمد أبو ذيبة، بحضور المساعدين وقادة ومديري إدارات الأمن العام بالمنطقة.

وعرض مدير شرطة المنطقة شرحًا عن “نظام أمن”، لربط مراكز الشرطة بالأمن العام، مبينًا أهميته في سرعة تمرير البلاغات ومتابعتها، فيما قدّم إيجازًا عن الحملات الميدانية وما نتج عنها من القبض على المطلوبين جنائيًا وضبط المحظورات.