احدث الأخبار

“التجارة” تشهر باسم مواطن تستر على وافد سوري ومكّنه من تشغيل 3 مطاعم .. وتصدر بحقه 5 أحكام
أبرز المواد
 أمير نجران يطلع على التقرير الإحصائي للشرطة
أبرز المواد
 أمانة نجران تغلق وتفرض غرامات على المطابخ والملاحم والبوفيهات ومحلات بيع الحلوى المخالفة للإشتراطات الصحية
أبرز المواد
 190 ألف طالب وطالبة في اختبارات تعليم عسير
أبرز المواد
 خالد بن سلمان يعلق على اتفاق الحكومة اليمنية والحوثيين
أبرز المواد
 غرفة الشرقية تختتم معرضها السنوي للأسر المنتجة صنعتي2018 بحضور نحو 25ألف زائر
أبرز المواد
 30 وظيفة توفرها “البيئة” للسعوديين في الرياض
أبرز المواد
 المملكة تشارك في أعمال مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في البحرين
أبرز المواد
 الأرصاد: تنبيه متقدم بهطول أمطار رعدية على الرياض
أبرز المواد
 مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي يلقي محاضرة في نادي الأحساء الأدبي
أبرز المواد
 الأمير أحمد بن فهد يكرم الفائزين بجائزة أمير الشرقية لأبحاث السرطان
أبرز المواد
 آخر تطورات قضية الهارب أحمد بن راشد .. وهذا ما قررته المحكمة الجزائية
أبرز المواد
“التجارة” تشهر باسم مواطن تستر على وافد سوري ومكّنه من تشغيل 3 مطاعم .. وتصدر بحقه 5 أحكام

“التجارة” تشهر باسم مواطن تستر على وافد سوري ومكّنه من تشغيل 3 مطاعم .. وتصدر بحقه 5 أحكام

أبرز المواد
أمير نجران يطلع على التقرير الإحصائي للشرطة

أمير نجران يطلع على التقرير الإحصائي للشرطة

أبرز المواد
أمانة نجران تغلق وتفرض غرامات على المطابخ والملاحم والبوفيهات ومحلات بيع الحلوى المخالفة للإشتراطات الصحية

أمانة نجران تغلق وتفرض غرامات على المطابخ والملاحم والبوفيهات ومحلات بيع الحلوى المخالفة للإشتراطات الصحية

أبرز المواد
190 ألف طالب وطالبة في اختبارات تعليم عسير

190 ألف طالب وطالبة في اختبارات تعليم عسير

أبرز المواد

“التجارة” تشهر باسم مواطن تستر على وافد سوري ومكّنه من تشغيل 3 مطاعم .. وتصدر بحقه 5 أحكام

“التجارة” تشهر باسم مواطن تستر على وافد سوري ومكّنه من تشغيل 3 مطاعم .. وتصدر بحقه 5 أحكام
http://almnatiq.net/?p=668318
المناطق_الرياض

شهرت وزارة التجارة والاستثمار بالمواطن عبد المحسن بن علي بن فهد العتيق والوافد علي عمر بركة من الجنسية السورية بعد صدور حكم قضائي بإدانتهما بجريمة التستر التجاري وثبوت تمكين المواطن للوافد من العمل لحسابه الخاص والاستثمار في نشاط مطاعم الوجبات السريعة من خلال إدارة وتشغيل ثلاثة مطاعم للفطائر بمدينة الرياض، حيث قام الوافد بشراء فرعين وتسجيلهما باسم المواطن المتستر وتأسيس فرع ثالث.

الحكم

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وإلغاء الترخيص، وشطب السجل التجاري والمنع من مزاولة النشاط نفسه، بالإضافة إلى عقوبة الإبعاد عن البلاد للمتستر عليه بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفتين محليتين على نفقة المخالفين.

روابط ذات صلة

أمير نجران يطلع على التقرير الإحصائي للشرطة

أمير نجران يطلع على التقرير الإحصائي للشرطة
أمانة نجران تغلق وتفرض غرامات على المطابخ والملاحم والبوفيهات ومحلات بيع الحلوى المخالفة للإشتراطات الصحية

أمانة نجران تغلق وتفرض غرامات على المطابخ والملاحم والبوفيهات ومحلات بيع الحلوى المخالفة للإشتراطات الصحية
190 ألف طالب وطالبة في اختبارات تعليم عسير

190 ألف طالب وطالبة في اختبارات تعليم عسير

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*