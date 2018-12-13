احدث الأخبار

رجال قانون يشيدون بتدريس “المبادئ” للطلاب: يقلل من معدل الجرائم
أبرز المواد
 “التجارة” تشهر باسم مواطن تستر على وافد سوري ومكّنه من تشغيل 3 مطاعم .. وتصدر بحقه 5 أحكام
أبرز المواد
 أمير نجران يطلع على التقرير الإحصائي للشرطة
أبرز المواد
 أمانة نجران تغلق وتفرض غرامات على المطابخ والملاحم والبوفيهات ومحلات بيع الحلوى المخالفة للإشتراطات الصحية
أبرز المواد
 190 ألف طالب وطالبة في اختبارات تعليم عسير
أبرز المواد
 خالد بن سلمان يعلق على اتفاق الحكومة اليمنية والحوثيين
أبرز المواد
 غرفة الشرقية تختتم معرضها السنوي للأسر المنتجة صنعتي2018 بحضور نحو 25ألف زائر
أبرز المواد
 30 وظيفة توفرها “البيئة” للسعوديين في الرياض
أبرز المواد
 المملكة تشارك في أعمال مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب في البحرين
أبرز المواد
 الأرصاد: تنبيه متقدم بهطول أمطار رعدية على الرياض
أبرز المواد
 مندوب المملكة الدائم في الأمم المتحدة السفير عبدالله المعلمي يلقي محاضرة في نادي الأحساء الأدبي
أبرز المواد
 الأمير أحمد بن فهد يكرم الفائزين بجائزة أمير الشرقية لأبحاث السرطان
أبرز المواد
رجال قانون يشيدون بتدريس “المبادئ” للطلاب: يقلل من معدل الجرائم

رجال قانون يشيدون بتدريس “المبادئ” للطلاب: يقلل من معدل الجرائم

أبرز المواد
“التجارة” تشهر باسم مواطن تستر على وافد سوري ومكّنه من تشغيل 3 مطاعم .. وتصدر بحقه 5 أحكام

“التجارة” تشهر باسم مواطن تستر على وافد سوري ومكّنه من تشغيل 3 مطاعم .. وتصدر بحقه 5 أحكام

أبرز المواد
أمير نجران يطلع على التقرير الإحصائي للشرطة

أمير نجران يطلع على التقرير الإحصائي للشرطة

أبرز المواد
أمانة نجران تغلق وتفرض غرامات على المطابخ والملاحم والبوفيهات ومحلات بيع الحلوى المخالفة للإشتراطات الصحية

أمانة نجران تغلق وتفرض غرامات على المطابخ والملاحم والبوفيهات ومحلات بيع الحلوى المخالفة للإشتراطات الصحية

أبرز المواد

رجال قانون يشيدون بتدريس “المبادئ” للطلاب: يقلل من معدل الجرائم

رجال قانون يشيدون بتدريس “المبادئ” للطلاب: يقلل من معدل الجرائم
http://almnatiq.net/?p=668321
المناطق_متابعات

أشاد مجموعة من رجال القانون بالمملكة العربية السعودية بالخطوة التي خطتها وزارة التعليم بإدراج مادة مبادئ القانون لطلاب المرحلة الثانوية (مقررات)، واعتبروا دراسة الطالب للقانون بهذا السن يعتبر حماية له، وطالبوا بأن يحمل المعلم المكلف بتدريسها بكالوريوس قانون، لكي تتحقق جميع الأهداف المرجوة.

وعلق المستشار القانوني محمود عادل الثمالي على قرار وزير التعليم بتدريس مادة مبادئ القانون بالمرحلة الثانوية قائلاً: “قرار موفق ويظهر ما يقوم به المسؤولون بقسم تطوير المناهج بوزارة التعليم من جهود جبارة، حيث يساعد تدريس القانون لطلاب الثانوية بدور كبير بإنشاء جيل واعي ومدرك للمسؤوليات المترتبة عليه وأنا هذا المقرر يتوافق مع رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠”.

وأضاف لـ”الوئام” أن اختيار طلاب الثانوية تحديدا لدراسة هذا المقرر اختيار موفق لأن الطالب في هذه المرحلة يكون مسؤولا عن تصرفاته، حيث يساهم تدريس مبادئ القانون للطلاب في الوقاية من الجريمة.

وتابع: “هذه الحقبة من العمر تعد أكثر عرضة للمشكلات القانونية وأن تدريس مادة مبادئ القانون يساهم بشكل كبير في تقليل عدد القضايا في أروقة المحاكم حيث إن هناك نسبة كبيرة من القضايا بسبب الجهل في القانون وإن تدريس هذه المادة سيرفع مستوى الثقافة القانونية لدى الأفراد المجتمع”.

روابط ذات صلة

“التجارة” تشهر باسم مواطن تستر على وافد سوري ومكّنه من تشغيل 3 مطاعم .. وتصدر بحقه 5 أحكام

“التجارة” تشهر باسم مواطن تستر على وافد سوري ومكّنه من تشغيل 3 مطاعم .. وتصدر بحقه 5 أحكام
أمير نجران يطلع على التقرير الإحصائي للشرطة

أمير نجران يطلع على التقرير الإحصائي للشرطة
أمانة نجران تغلق وتفرض غرامات على المطابخ والملاحم والبوفيهات ومحلات بيع الحلوى المخالفة للإشتراطات الصحية

أمانة نجران تغلق وتفرض غرامات على المطابخ والملاحم والبوفيهات ومحلات بيع الحلوى المخالفة للإشتراطات الصحية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*