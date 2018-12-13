مدير تعليم نجران يرعى ملتقى القيادة المدرسية

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رعى المدير العام للتعليم بمنطقة نجران الدكتور . محسن علي حكمي الملتقى التربوي “ملتقى القيادة المدرسية” بحضور مساعدة المدير العام للشؤون التعليمية – بنات سراء بنت سعيد الشهراني ، وعدد من القيادات ومديرات الإدارات وقائدات المدارس عبر الدائرة الإلكترونية ، ابتدأ اللقاء بكلمة المدير العام رحب من خلالها بالقائدات وشكرهن على جهودهن بالميدان التربوي ، وجدد البيعة للملك سلمان وأشاد بالتنمية المتسارعة في التطوير وما تنعم به بلادنا من أمن واستقرار ، وختمها بالدعاء للجنود البواسل في الحد الجنوبي .

عقبها كلمة مساعدة الشؤون التعليمية رحبت فيها بالمدير العام صاحب الهمة العالية والعمل المتواصل الجاد لتذليل الصعوبات التي تواجه الميدان التربوي ، وشكره لحرصه على مثل هذه اللقاءات التربوية والتي تهدف إلى تحقيق التعليم النوعي المتميز للطالبات ، وأضافت ” نرحب بقائدات المدارس وشركائنا في العمل التربوي ونأمل أن يكون هذا اللقاء دافع قوي للميدان لتجويد عمليات التعليم في المدارس وتطويرها والاستفادة من الامكانات المتاحة ووضع آلية لحل الصعوبات بتعاون الجميع ، والقائدة تستطيع بعون الله تجاوز الكثير من الصعوبات بهمتها وعزيمتها وهذا واقع حقيقي ملموس ، ونحن نعمل جاهدين لتعزيز هذه الجهود” . ثم جاءت كلمة مديرة الإشراف التربوي فاطمة الشهراني شكرت من خلالها المدير العام الداعم الأول والموجه الناصح والقائد المتمكن على إتاحة هذه الفرصة للتواجد في هذا الملتقى التعليمي الهادف والذي يصادف احتفاء المملكة بذكرى البيعة الرابعة للمك سلمان بن عبد العزيز مقاليد الحكم أيده الله ورعاه ، لنقول بلسان واحد ” نحن معكم على الدوام مجددين العهد ونبايعكم على كتاب الله وسنة رسوله ” ووجهت كلمة لقائدات المدارس اللاتي يحملن شرف كبير وأمانة عظيمة ويؤدون رسالة فريدة نابعة من رؤى وأهداف ثابتة على سياسة المملكة متطلعين لتحقيق رؤية 2030 و تقدمن جل اهتمامهن ورعايتهن لبناتنا الطالبات لتوفير احتياجاتهن بأساليب تربوية حديثة وخبرات وخدمات مختلفة ، لإخراج جيلا غذيت عقولهن واشتدت أجسادهن وتطورت مهاراتهن للاندماج في الحياة . عقبها قدمت مديرة التقويم والقبول وردة ال نملان ومشرفة الشؤون التعليمية شايعة الوادعي عرض للمبادرات المقدمة ، وفتح باب النقاش مع المدير العام لعدد من المواضيع كان منها الميزانية والصيانة ، واختتم بعدد من التوصيات التي من شأنها خدمة الميدان التعليمي .