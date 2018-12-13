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غرفة نجران تعقد دورتان تدريبيان بفرع شرورة

غرفة نجران تعقد دورتان تدريبيان بفرع شرورة

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غرفة نجران تعقد دورتان تدريبيان بفرع شرورة

غرفة نجران تعقد دورتان تدريبيان بفرع شرورة
http://almnatiq.net/?p=668349
المناطق_نجران
عقد فرع غرفة نجران بمحافظة شرورة  بالتعاون مع بنك التنمية الإجتماعية بالمنطقة دورتان تدريبيتان بمقر المعهد المهني بالمحافظة والتي حضرها ٤٤متدربا وقد نفذت الدورة الاولى بعنوان ( الثقافة المالية ) بحضور ٢٧متدرباً قدمها المدرب معيض ال عامر أشار خلال الدورة والتي صاحبها عرض مرئي  إلى تشجيع المجتمع على الادخار ومعرفة الأهداف الذكية والسعي لتحقيقها وتدريب الأفراد وأسرهم على الميزانية الشخصية وموازنة الدخل مع المصروفات .
وفِي اليوم الثاني نفذت دورة ( ثقافة العمل الحر ) بحضور ١٧متدربا قدمها المدرب علي ال منصور وقد تضمنت تدريب الأفراد على إنشاء مشاريعهم الصغيرة وتذكير المجتمع بأهمية العمل الحر وتشجيع الشباب على الدخول في مجال العمل الحر وكسرحاجز العيب ومواجهة المجتمع ومواكبة التحديات بسوق العمل
وقد منح المتدربين في نهاية الدورتين شهادات حضور من غرفة نجران .
وحول ذلك أكد امين عام غرفة مجران الاستاذ صالح بن حمد كرحان ان الغرفة تسعى الى مشاركة المجتمع الافكار والخطط الناجحة من خلال عقد ورش العمل والدورات التدريبية والتي تؤثر بشكل ايجابي على المتدربين ، مؤكدا ان مسؤلية غرفة نجران تجاه المجتمع تمتد الى كثير من الانشطة والفعاليات والتي تساهم فيها بشكل واضح وملموس وتسعى الى انجاحها والعمل على مواصلة النجاح بفتح باب المشاركة الاجتماعية مع جميع شرائح المجتمع .

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