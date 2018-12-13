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قرقاش: التزام السعودية والإمارات تجاه اليمن التزام تاريخي وليس ظرفيا

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مدير عام الدفاع المدني بمنطقة عسير يلتقي رئيس غرفة أبها وعدد من رجال الأعمال

مدير عام الدفاع المدني بمنطقة عسير يلتقي رئيس غرفة أبها وعدد من رجال الأعمال

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ترقية “الدواس” للمرتبة الحادية عشر ببلدية محافظة الدلم

ترقية “الدواس” للمرتبة الحادية عشر ببلدية محافظة الدلم

منطقة الرياض

قرقاش: التزام السعودية والإمارات تجاه اليمن التزام تاريخي وليس ظرفيا

قرقاش: التزام السعودية والإمارات تجاه اليمن التزام تاريخي وليس ظرفيا
http://almnatiq.net/?p=668354
المناطق_وكالات

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش،اليوم، إن ما حدث في السويد مهم لكن يجب يظل مجرد خطوة أولى بينما من المهم أن يكون الحل السياسي في اليمن مستداما ويضمن استقرارا على المدى الطويل
وأضاف قرقاش في حديث لسكاي نيوز إن التزام السعودية والإمارات تجاه اليمن التزام تاريخي وليس ظرفيا، وما حدث في السويد مهم لكن يجب أن يتبعه عمل سياسي ومشاورات جديدة.
وأكد قرقاش أن الحوثيين أدركوا أن الضغط العسكري على الحديدة سيحررها إذا لم يقبلوا التسوية وأن التطور الحاصل اختراق مهم يجب البناء عليه

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