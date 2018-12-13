احدث الأخبار

عاجل.. ولي عهد البحرين يصل الرياض
أبرز المواد
 قرقاش: التزام السعودية والإمارات تجاه اليمن التزام تاريخي وليس ظرفيا
أبرز المواد
 غرفة نجران تعقد دورتان تدريبيان بفرع شرورة
منطقة نجران
 مدير عام الدفاع المدني بمنطقة عسير يلتقي رئيس غرفة أبها وعدد من رجال الأعمال
منطقة عسير
 ترقية “الدواس” للمرتبة الحادية عشر ببلدية محافظة الدلم
منطقة الرياض
 مثمنين جهودهم الدوريات الأمنية تشكر وزارة الشؤون الإسلامية
أبرز المواد
 إيران تتراجع إلى المركز السادس بين أكبر موردي النفط للهند
أبرز المواد
 مدير تعليم نجران يرعى ختام برنامج “القارئ الماهر”
منطقة نجران
 الجيش التركي يعلن مقتل أحد جنوده شمالي سوريا
أبرز المواد
 إيقاف تداول المعاملات الورقية داخل أمانة جدة اعتبارا من هذا الموعد
أبرز المواد
 رجال قانون يشيدون بتدريس “المبادئ” للطلاب: يقلل من معدل الجرائم
أبرز المواد
 “التجارة” تشهر باسم مواطن تستر على وافد سوري ومكّنه من تشغيل 3 مطاعم .. وتصدر بحقه 5 أحكام
أبرز المواد
عاجل.. ولي عهد البحرين يصل الرياض

عاجل.. ولي عهد البحرين يصل الرياض

أبرز المواد
قرقاش: التزام السعودية والإمارات تجاه اليمن التزام تاريخي وليس ظرفيا

قرقاش: التزام السعودية والإمارات تجاه اليمن التزام تاريخي وليس ظرفيا

أبرز المواد
غرفة نجران تعقد دورتان تدريبيان بفرع شرورة

غرفة نجران تعقد دورتان تدريبيان بفرع شرورة

منطقة نجران
مدير عام الدفاع المدني بمنطقة عسير يلتقي رئيس غرفة أبها وعدد من رجال الأعمال

مدير عام الدفاع المدني بمنطقة عسير يلتقي رئيس غرفة أبها وعدد من رجال الأعمال

منطقة عسير

عاجل.. ولي عهد البحرين يصل الرياض

عاجل.. ولي عهد البحرين يصل الرياض
http://almnatiq.net/?p=668355
المناطق_الرياض

وصل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد مملكة البحرين إلى الرياض اليوم.

وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض ، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية, وسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية في مملكة البحرين, ومعالي الشيخ حمود بن عبد الله آل خليفة, سفير مملكة البحرين لدى المملكة ، ومندوب عن المراسم الملكية.

روابط ذات صلة

قرقاش: التزام السعودية والإمارات تجاه اليمن التزام تاريخي وليس ظرفيا

قرقاش: التزام السعودية والإمارات تجاه اليمن التزام تاريخي وليس ظرفيا
مثمنين جهودهم الدوريات الأمنية تشكر وزارة الشؤون الإسلامية

مثمنين جهودهم الدوريات الأمنية تشكر وزارة الشؤون الإسلامية
إيران تتراجع إلى المركز السادس بين أكبر موردي النفط للهند

إيران تتراجع إلى المركز السادس بين أكبر موردي النفط للهند

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*